Protagonizó un video de Bad Bunny y ahora es NOVIA de Joe Jonas: Conoce a la modelo latina, Tatiana Gabriela

El 2026 arrancó con un fuerte romance. Tras meses de rumores, finalmente se confirmó el noviazgo entre Joe Jonas y la modelo latina, Tatiana Gabriela. Según reveló un insider para US Weekly, la relación inició desde finales del verano pasado. Pero, ¿quién es Tatiana Gabriela? A continuación, todo lo que debes saber sobre la joven que conquistó el corazón del mayor de los Jonas Brothers .

¿Quién es Tatiana Gabriela, la nueva novia de Joe Jonas?

Tatiana Gabriela es una modelo latina que saltó a la fama internacional tras protagonizar el video musical de BAILE INoLVIVABLE de Bad Bunny , en enero de 2025. La joven es oriunda de Puerto Rico. No obstante, ahora reside en Nueva York, donde estudió cine.

Si bien su plan inicial era dedicarse al séptimo arte, la vida la llevó por un camino diferente. Actualmente, Tatiana trabaja en el mundo de la moda y el modelaje. Su carrera como modelo inició alrededor de los 20 años. Desde entonces, ha trabajado con reconocidas marcas, además de colaborar con fotógrafos y diseñadores de gran renombre a nivel global.

La boricua cuenta con más de 55 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir imágenes de su trabajo como modelo y su día a día, además de hacer posteos que demuestran su gran pasión por la fotografía. En sus publicaciones más recientes, destacan interacciones de Joe Jonas, quien no ha dudado en dejar likes y comentarios de admiración hacia su ahora pareja.

Así ha sido la relación entre Tatiana Gabriela y Joe Jonas

De acuerdo con el insider, Joe Jonas y Tatiana Gabriela iniciaron su relación a finales del verano pasado. Actualmente, el noviazgo se encuentra en su punto más fuerte, pues se dice que la joven latina ya conoció a los amigos y familiares del músico. Recientemente, se les vio juntos en un parque de Miami, en compañía de Willa y Delphine, las dos hijas de Joe Jonas, de cinco y tres años, ambas fruto de su matrimonio con la estrella de Juego de Tronos , Sophie Turner.

Si bien Tatiana y Joe no se han expresado públicamente al respecto, las interacciones en redes sociales, así como las fotografías de paparazzi, confirman que ambos se encuentran sumamente enamorados. De ser así, esta sería la primera relación oficial de Joe Jonas desde su mediático divorcio con Sophie Turner en 2023.

