¿Quién es María José Magán, protagonista de Un Día Para Vivir?

Nuestra querida María José Magán ha tenido la misión de ser la protagonista de la serie de Azteca Siete, Un Día Para Vivir, la cual tiene un toque de suspenso dramático y reflexivo en cada uno de sus capítulos que se encuentran bajo la producción de Rafael Urióstegui.

Un Día Para Vivir | Ella.

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¿Quién es María José Magán?

Además de ser la protagonista de la serie que marcó el regreso de las grandes producciones de nuestra casa, TV Azteca, María José Magán es una talentosa actriz que siempre ha demostrado su profesionalismo en cada etapa de su vida.

Actualmente, María José Magán tiene 38 años de edad y es una excelente madre para el pequeño Axel de 11.

La actriz es originaria de Venezuela, donde nació el 22 de agosto de 1984, en la ciudad de Caracas, a lo largo de su carrera ha tenido varias participaciones en distintas telenovelas.

En su llegada a TV Azteca encontró una estabilidad que le ha permitido ser una excelente madre y protagonizar una de las producciones más importantes que tenemos en este momento en Azteca Siete.

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Recuerda que los episodios de la nueva temporada de Un Día Para Vivir los podrás seguir de lunes a jueves por la señal de Azteca Siete en punto de las 21:30 horas.

