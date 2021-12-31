Quiz: ¡Como todo un chefcito! ¿Qué tanto sabes de cocina?

¿Crees que sea cierto eso que tanto repite Gusteau que dice: "Cualquiera puede cocinar"? Pues hay quienes creen que cocinar es lo más sencillo del mundo, pero hasta en la película 'Ratatouille' nos dimos cuenta que no es así y que el chefcito 'Remy' le ganaba a Linguini, aunque con mucho gusto le enseñó a preparar los platillos más deliciosos.

Ahora bien, ¿tú qué tanto sabes de cocina? ¿Acaso eres de los que se les quema el agua y ni un sándwich sabe preparar? ¿O de plano dominas todas esas recetas que parecen imposibles y en una emergencia como si es que tu platillo se pasó de sal o le faltó un ingrediente, lo resuelves de inmediato?

TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo preparar ratatouille, el famoso platillo de la rata Remy?

Pues es momento de saberlo y qué mejor que en este sábado de recalentado, así que juega con nosotros y compártenos tu resultado de este QUIZ; usa el hashtag #ComienzoElAñoCon.



Pero lo más importante: ¡no te pierdas Ratatouille este sábado por Azteca 7!