¿Cómo preparar ratatouille, el famoso platillo de la rata Remy?

Ratatouille enamoró a millones de cinéfilos por su guion e icónicos personajes; sin embargo también sobresale por la delicia de sus platillos.

Uno de los platillos más emblemáticos es ratatouille que consiste en un estofado de diferentes hortalizas típicas del sur de Francia; originario de la región de Provenza y del antiguo condado de Niza.

Desde el lanzamiento de Ratatouille en el 2007, han surgido todo tipo de recetas en Youtube para honrar a los personajes Alfredo Linguini, Colette Tatou, Remy y al temido crítico Anton Ego.

Sin embargo, la receta de Inga Lam es una de las favoritas por su pulcritud y buena elaboración, que hasta el momento cuenta con 4 millones de visitas en Youtube.

Te puede interesar: 7 cosas que no sabías de la película Siempre a tu lado, Hachiko.

¿Cómo preparar ratatouille, famoso platillo de la película?

La receta de Inga Lam es muy fácil, ya que primero debes cortar por la mitad pimientos rojos, amarillos y anaranjados, quitándoles el corazón con las pepitas para después meterlos al horno.

Sofríe cebolla con aceite de oliva y agrega vino tinto, tomate triturado, hierbas aromáticas y los pimientos picados. No te olvides de freír todo a fuego lento y de agregar una pizca de sal.

Crea una base con tu mezcla y después coloca rodajas finas de berenjena, tomate y calabaza. No te olvides de las hierbas aromáticas: sal, pimienta y ajo para darle más sabor a la preparación.

Hornea todo a fuego lento hasta obtener una torre en forma dorada como en la película de Pixar. Si se te dificulta, puedes utilizar moldes pasteleros y llenarlos con la deliciosa mezcla.

Para lograr el perfecto ratatouille se debe colocar en un plato blanco y decorar con un círculo hecho de salsa roja alrededor.

Ahora que tienes tu platillo listo es momento de sentirte como un chef francés al puro estilo de la tierna rata Remy.

También te puede interesar: Estos son los datos para entender mejor la película Encanto de Disney.