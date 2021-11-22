Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

QUIZ | ¿Qué Vengador serías, según tu personalidad?

Todos tenemos una heroína o superhéroe favorito. Y si hablamos de los Avengers, más de uno. Así que dime cómo es tu personalidad y yo te diré qué Vengador serías.

QUIZ Que vengador serias segun tu personalidad

Escrito por: TV Azteca Digital

Sabemos que Infinity War es la tercer cinta con mayor duración del Universo Cinematográfico de Marvel (el récord actualmente lo tiene Eternals) Y con 24 personajes, seguro uno de ellos podrías ser tú. ¡Descúbrelo!

TE PUEDE INTERESAR:¡Reúne todas las gemas para vencer a Thanos y participa por un PS5!

Compártenos tu resultado y no te pierdas nuestro Estreno Platinum Avengers: Infinity War este domingo 28 de noviembre por la pantalla de Azteca 7.

¡Estás en el canal correcto!