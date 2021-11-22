QUIZ | ¿Qué Vengador serías, según tu personalidad?

Sabemos que Infinity War es la tercer cinta con mayor duración del Universo Cinematográfico de Marvel (el récord actualmente lo tiene Eternals) Y con 24 personajes, seguro uno de ellos podrías ser tú. ¡Descúbrelo!

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