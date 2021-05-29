Todo sobre el lunar de Rachel McAdams y otras indiscreciones.

La actriz que nos ha llevado de la risa al llanto, Rachel McAdams creció la idea de ser una maestra de una escuela de teatro infantil, e incluso pensó en ser patinadora artística, pero, nunca se imaginó que terminaría siendo una estrella de Hollywood.

Todo comenzó con una aparición en una serie de Disney, y una vez que llegó a “Este Cuerpo No Es Mío”, ya que, desde ese momento, su carrera sólo ha escalado en ascenso, y sin duda, es en la actualidad una de las actrices más memorables de Hollywood.

Aquí te contamos aquellas indiscreciones que se han escapado sobre la vida personal de Rachel McAdams, y que muy probablemente no conocías sobre esta talentosa actriz canadiense.

1. Ha visto tooooodas sus películas

Por mera casualidad, le ha tocado ver todas sus películas mientras viaja en avión, y confesó que la única que no ha encontrado en el catálogo de entretenimiento es la de “Vuelo Nocturno”, aunque esto parece buena suerte para ella, ya que grabar dicha cinta la dejó algo aterrorizada.



2. Peleada con la tecnología

No tiene cuentas de redes sociales, ni siquiera tiene televisión, e incluso ha confesado que ni siquiera le gusta usar el correo electrónico y le agrada mantenerse al tanto de las noticias a través de las noticias en la radio.

Mantenerse alejada de las redes sociales, le ha permitido dejar su vida personal al margen de su trabajo.

3. Lunares indiscretos

Los lunares de Rachel McAdams han dado de qué hablar, y es que primero fue su aparición en la portada de una revista en la que no usó ni una gota de maquillaje, y más tarde apareció en una cinta en la que su prominente lunar en el rostro, quedó al descubierto y desató con ello la euforia de aquellos seguidores que la han acompañado en su ascenso por Hollywood.

4.Es alérgica a los caballos

Te preguntarás cómo hizo para sacar adelante el rodaje de la película “Deberás Amar”, donde de hecho hay una escena donde convive con caballos, bueno, resulta ser que nadie en la producción sabía de su alergia, y de hecho, todos se preocuparon muchísimo cuando durante una escena sus ojos comenzaron a ponerse llorosos e hinchados.

5. Ama la naturaleza

Para Rachel es súper importante mantener sus habilidades como granjera en su casa de campo, y de hecho si no se dedicara a la actuación, estaría dispuesta a dedicarse a llevar una vida tranquila y súper normal, lejos del bullicio de la ciudad y los paparazzis.

6. No tiene automóvil

A diferencia de otras celebridades de Hollywood, ella ha reconocido que no tiene coche, porque AMA andar en bicicleta y ese es su medio de transporte, además de que se mantiene en forma, reconoce el beneficio que tiene el no contaminar.

7. Su sueño

Sí, Rachel McAdams ha hecho de todo tipo de papeles, comedias, películas románticas, dramas, suspenso, pero su mayor sueño es convertirse en Chitara, sí, Chitara de los Thundercats.

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No te pierdas a Rachel McAdams en “Este Cuerpo No es Mío” en la pantalla de Azteca 7.

