Estos son los papeles que rechazó Rachel McAdams y luego se arrepintió

Si no ves Azteca 7, ¡no puedes sentarte con Rachel McAdams! Apuesto a que todos conocemos a esta increíble actriz por los papeles que ha interpretado en diferentes películas, pero, ¿conoces los proyectos que rechazó? ¡Pues aquí te cuento todo!

Rachel McAdams ha rechazado papeles que se convirtieron en grandes clásicos y claro que se ha arrepentido, al menos así lo ha relatado ella, pero, ¿cuáles han sido? La actriz se tomó un descanso en 2005 y regresó hasta dos años después, pero ese corto tiempo hizo que se arrepintiera.

La escena más aterradora que ha hecho Rachel McAdams.

Andrea en El Diablo Viste a la Moda

Tras el éxito que tuvo McAdams en otras películas como "Chicas Pesadas" y "Diario de una Pasión", la producción de "El Diablo Viste a la Moda" quería a una actriz ya posicionada, por ello estaban más que convencidos que la protagonista de la película debía de ser Rachel McAdams aunque también habían comenzado negociaciones con Anne Hathaway quien se mostraba accesible, lo contrario a Rachel, quien rechazó al menos 3 veces el papel.

Iron Man: su primera invitación al UCM

Si bien, Rachel McAdams no ha mencionado algo más puntual sobre esta oportunidad que Marvel le ofreció en Iron Man para interpretar a Pepper Potts, el gran amor de Tony Stark, pudo colocarse más adelante cuando hizo su primera aparición en Doctor Strange como la Doctora Christine Palmer. La verdad es que yo la veo más como Christine, ¿te hubiera gustado verla como Pepper?

Casino Royale

Otro de los papeles importantes que McAdams declinó fue en Casino Royale, ¿te imaginas? Pudo haber actuado junto a Daniel Craig, el famoso agente 007. Esta película fue todo un éxito y logró recaudar más de 600 millones de dólares en todo el mundo.

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Misión Imposible III

Al parecer, las producciones se pusieron de acuerdo para apostar a Rachel McAdams como actriz para películas de acción, pues el equipo de Misión Imposible la buscó para que protagonizara la tercera entrega junto a Tom Cruise. Recuérdese que esta película logró que la carrera de Cruise se consolidara como actor para películas de acción.

Sin duda estos tres papeles la hubieran llevado más lejos de lo que está ahora, pero Rachel McAdams quiso tomarse ese descanso alejado de la fama para acercarse a su familia y si bien se arrepiente, sabe que tomó la decisión correcta.

Ciertamente, hay cosas que digo, ‘Ojalá hubiera hecho eso’. Pero luego doy un paso atrás y pienso: ‘Esa era la persona adecuada para eso’.

¿Tú qué opinas? ¿Te imaginas a alguien más que no fuera Anne Hathaway interpretando a la valiente Andrea Sanchs? Te leo en mis redes sociales, ¡y recuerda que en Azteca 7, el canal correcto siempre están las mejores películas!