La escena más aterradora de Rachel McAdams en Este Cuerpo No es Mío.

¿Acaso fue un fantasma que nadie notó, o una secuencia que fue obligada a realizar? Pues resulta que a 20 años del estreno de Este Cuerpo No es Mío (The Hot Chick) han salido a relucir algunos secretos detrás de esta divertida película donde vemos en pantalla a la actriz Rachel McAdams, quien contó que hubo una "aterradora" escena que le tocó grabar en esta cinta.

Así es, resulta que Rachel -que interpretó el personaje de Jessica Spencer-, relató durante una entrevista que fue justamente en esta película donde vivió uno de los momentos más "aterradores" de su carrera.

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Seguramente te preguntarás ¿cuál es esa dichosa aterradora escena? Pues Este Cuerpo No es Mío es una película de comedia y si aparece Rob Schneider como protagonista, sabes que habrá mucha diversión.

Pero Rachel, quien ha interpretado a diferentes personajes en su trayectoria artística, catalogó una escena específica de esta cinta como una situación que fue de las más difíciles y se trata de cuando Jessica tiene que salir y hacer un striptease en el bar, y con poca ropa.

De acuerdo al relato de Rachel, esta fue la secuencia más aterradora: "Solo recuerdo respirar profundo y pensar: 'Oh, Dios mío, tengo que salir y hacer este striptease, como hombre ... como mujer. ¿Cómo llegué aquí?'".

"Probablemente fue uno de los momentos más aterradores que he tenido en mi carrera. Me estiró de una manera que nunca podría haber imaginado", agregó Rachel, quien dejó claro que en ese entonces fue lo más complicado que hubo haber hecho para la pantalla grande que, por cierto, este proyecto ganó 58 millones de dólares en todo el mundo.

De ahí en adelante, la carrera de Rachel despegó como nunca y actuó en cintas como Chicas Pesadas, Diario de Una Pasión, Vuelo Nocturno, La Joya de la Familia, Te Amaré Por Siempre, Sherlock Holmes, Medianoche en París, Cuestión de Tiempo, Spotlight, Doctor Strange, entre otros.

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¿De qué trata Este Cuerpo No es Mío?

Recordemos de qué va Este Cuerpo No es Mío: Se enfoca en Jessica Spencer, una alumna popular, bonita, con las mejores amigas y el novio más guapo, capitana del equipo de porristas, que un día cambia de cuerpo con un criminal (Clive) por culpa de un poderoso hechizo ancestral de unos aretes que roba de una tienda de antigüedades (porque no se los quisieron vender). Su travesía será encontrar quién tiene su cuerpo y el arete, para poder volver a la normalidad.

Así que ahora pon mucha atención y revive esa aterradora escena de Rachel McAdams, comenta en redes sociales con el hashtag #PareceChiste y… ¡no te la pierdas este sábado en Este Cuerpo No es Mío por Azteca 7!