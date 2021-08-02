Estas son las otras villanas de Disney que también merecen su propia película.

Tras el reciente éxito en taquilla de Cruella, millones de cinéfilos se quedaron con las ganas de ver inmortalizadas a otras villanas de Disney en la pantalla grande.

Y es que, las cintas de Disney, cuentan con aterradores personajes que podrían tener su propia película, según la opinión de millones de fanáticos.

Emma Stone dio vida a Cruella y Angelina Jolie a Maléfica; sin embargo, existen otras antagonistas que admiradores pagarían por ver en el séptimo arte.

'La reina de corazones'

Alicia en el país de las maravillas es una de las películas de fantasía más queridas por parte de los admiradores, pero el personaje de La reina de corazones podría ser razón suficiente para verla exclusivamente en pantalla grande.

En su momento, la villana fue encarnada por Helena Bonham Carter en la versión live-action, proyecto que dejó cautivada a la fanaticada. Sin embargo, otras personas sueñan con conocer a fondo la historia de La reina de corazones y cómo llegó a convertirse en una temida villana.

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'Úrsula'

La historia de Ariel en La Sirenita, no estaría completa sin la maldad de Úrsula. Una temida mujer con tentáculos que intenta arruinar la felicidad de la princesa de cabellera roja.

Sin embargo, los amantes de Disney pagarían por ver la vida de Úrsula a detalle. Recordemos que la versión live-action de La Sirenita está por estrenarse y Melissa McCarthy interpretará a la temida villana. Lo anterior podría ser el acercamiento a los deseos de los fans.

'Reina Grimhilde'

La vanidad hecha persona y con un toque de maldad que tiene cautivados a los amantes de Disney. Nos referimos a la Reina Grimhilde y su fiel espejo que expresa una y otra vez la belleza de la villana.

La Reina Grimhilde es una de las más glamurosas del mundo Disney, por lo que podría cautivar con extravagantes atuendos en su propia cinta en solitario.

'Gothel'

La malvada mujer que se hizo pasar por la mamá de Rapunzel también podría ser un éxito en el cine. Y es que, sería icónico conocer a fondo la vida de la antagonista que mantuvo a su “hija” en cautiverio por años.

'Lady Tremaine'

Esta es una de las villanas más elegantes y odiadas de Disney. Hablamos de la madrastra de la Cenicienta, quien tuvo un trato indiferente con la príncesa a diferencia de sus hermanastras. Lady Tremaine sería un éxito en taquilla y decenas de actrices hollywoodense audicionarían para quedarse con el papel.

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