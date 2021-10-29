¿Qué enfermedad padece Dory en Buscando a Nemo?

Uno de los personajes clave de la película 'Buscando a Nemo' es Dory, una simpática pececita que fácilmente olvida todo; la razón es que padece un trastorno de pérdida de la memoria a corto plazo.

La enfermedad que padece la colorido pez cirujano (Paracanthurus hepatus) es conocida médicamente como amnesia anterógrada.

El trastorno mental que padece Dory es la incapacidad de recordar información reciente o crear nuevos recuerdos. A menudo, quienes lo padecen olvidan inmediatamente después lo que acaban de leer y escuchar, pues solo pueden recordarlas repitiéndolas.

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Dory recuerda fácilmente su pasado lejano

Quienes padecen la misma enfermedad que Dory, pueden recordar el pasado como su niñez, ya que la memoria a largo plazo (memoria retrógrada) funciona de manera habitual.

Según los científicos, la perdida de memoria a corto plazo es causada por un daño o lesión en el hipocampo, localizado en el lóbulo temporal anterior del cerebro.

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