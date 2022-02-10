Sale a la luz la teoría más escalofriante de Ratatouille.

Ratatouille se convirtió en la película favorita entre los amantes de los filmes animados, pues la tierna rata Remmy conquistó a todos con sus dotes para la cocina.

La cinta, dirigida por Brad Bird, cuenta con otros personajes como Horst, Skinner, el chef Gusteau, además de la parejita conformada por Alfredo Linguini y Colette Tatou.

Por si fuera poco, también existe un temido villano en esta película, misma que cuenta la historia de una rata en busca de convertirse en un gran chef.

Se trata de Anton Ego, cuya escalofriante apariencia y atuendo negro es símbolo de frialdad durante todo el filme de Pixar.

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Surge escalofriante teoría de Anton Ego en Ratatouille

Anton Ego esconde un gran secreto detrás de sus gafas redondas, máquina de escribir y mirada sombría, según explica el tiktoker Luis Velody en su cuenta oficial de la app china.

El influencer asegura que Anton Ego es una representación de la muerte, pues su apodo The Grim Eater podría ser una parodia de The Grim Reaper, cuyo significado es La Parka pero en versión inglés.

Otra prueba que confirma el oscuro secreto de Anton es su esquelética apariencia con ojeras moradas, cara alargada y cuerpo delgado.

La máquina donde escribe sus reseñas de comida tiene forma de calavera, como si la vida de las personas dependiera de lo que el crítico de comida expresa en sus artículos.

Después de escribir una mala crítica sobre el restaurante Gusteau´s, el popular chef Auguste muere y el establecimiento pasa a manos del villano Skinner.

La habitación donde Anton Ego escribe sus reseñas tiene forma de ataúd, por lo que no es ninguna coincidencia que porte un atuendo negro todo el tiempo.

Al final de la película Ratatouille se puede ver a Anton disfrutar de las delicias de Remmy, Alfredo y Colette, por lo que pudo haberles salvado la vida en lugar de mandarlos al inframundo.

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