Cantante Ray J es arrestado tras apuntar con un arma a su novia en una transmisión en vivo

El cantante estadounidense Ray J, conocido por su relación con Kim Kardashian entre 2004 y 2006, fue arrestado en Los Ángeles tras protagonizar un incidente transmitido en una trasmisión en vivo desde su residencia en Porter Ranch. Según fuentes policiales citadas por TMZ, el artista fue detenido por amenaza criminal y se encuentra bajo custodia, con una fianza fijada en $50,000 dólares.

La transmisión en vivo que desató el escándalo

Este 27 de noviembre, Ray J inició un en vivo en redes sociales asegurando que estaba teniendo “el peor Día de Acción de Gracias del maldito mundo”. Durante la transmisión, relató que alguien lo había amenazado con quitarle a sus hijos. Sin embargo, la situación se tornó alarmante cuando el cantante tomó una pistola de la mesa, la cargó y dijo: “Si estos negros se acercan a esta puerta, voy a volar esta maldita mierda, hermano”.

Ray J allegedly pulled a gun on Princess Love and threatened to kill a man during a completely unhinged livestream



... and the whole incident was caught on video. pic.twitter.com/442H8r5dFO — TMZ (@TMZ) November 27, 2025

Posteriormente, salió de cámara y gritó a alguien para que abandonara su casa. En ese momento apareció su novia, Princess Love, quien le advirtió que se llevaría a los hijos. Ella lo acusó directamente: “Nos apuntaste con un arma”, a lo que Ray J respondió que tanto ella como su prima estaban borrachas. Princess Love lo calificó de “abusador de mujeres”.

Amenazas y presencia policial

La transmisión en vivo continuó con la entrada de una mujer y un hombre que confrontaron al cantante. Ray J les gritó: “Te voy a disparar” y luego: “Te voy a matar. Sal de mi casa antes de que te dispare ahora mismo. Tengo un arma conmigo”.

Mientras tanto, se escuchaba el llanto de un niño y las sirenas de la policía acercándose. En el audio obtenido por TMZ, se oye a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acordonar la zona y comunicarse por radio.

Princess Love explicó a los agentes lo ocurrido: “Mi hijo me dijo que había un arma en la mesa”.

La intervención policial

De acuerdo con TMZ, la llamada de emergencia se realizó alrededor de las 4:00 de la mañana, reportando un posible incidente de violencia doméstica con amenazas armadas. Los oficiales llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso sin que se registraran heridos.

Consecuencias legales

Ray J enfrenta cargos por amenaza criminal y deberá responder ante la justicia. El caso ha generado gran repercusión en redes sociales, donde usuarios expresan preocupación por la seguridad de su familia y el impacto del incidente en su carrera artística.

