Esta es la teoría que une a las películas Red y Coco.

Red es una de las películas más populares del momento, pues narra la historia de una niña de 13 años que se enfrenta al caos de la adolescencia y de buscar su verdadera identidad.

La película está dirigida por Domee Shi, además de contar con las voces de Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park y más.

Y como en toda película de Pixar, decenas de usuarios de las redes sociales encontraron la conexión de Red con otras películas animadas.

Tal es el caso del tiktoker Peter Kalife, quien encontró un singular detalle en las cintas Red y Coco, ambas pertenecientes a Pixar.

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¿Cuál es la conexión entre Red y Coco?

A través de un video en las redes sociales, Peter Kalife asegura que existe el Multiverso de Pixar, es decir, que varias de las películas están conectadas y se encuentran en líneas temporales distintas.

El mencionado tiktoker se remontó a la escena de Mei Lee en la escuela junto a su grupo de amigas, donde ve pasar al adolescente que le gusta con una camiseta color azul.

Sin embargo, pocos notaron que la camiseta está grabada con la leyenda “escápula”, palabra escrita con letras góticas de color blanco.

Aquí es donde está la conexión con Coco, pues en la película que cuenta la historia de Miguel y sus sueños musicales, también hay una escena donde se puede ver la leyenda “escápula”.

Se trata de la escena de La Tierra de los Muertos, donde Miguel está a punto de subir al escenario a cantar y a tocar la guitarra. Un grupo de calaveras toca la batería, instrumento grabado con la palabra “escápula”.

No es la única conexión de Red con una película de Pixar, pues otros tiktokers han confirmado la existencia de la camioneta Pizza Planeta.

En la fiesta de cumpleaños celebrada en la película Red, se pueden ver algunas cajas de pizza con el logo de la famosa sucursal Pizza Planeta.

En una calle de Toronto de camino al SkyDome, donde Mei y sus amigas disfrutan del concierto de 4 Town, también se puede ver a la popular camioneta de Pizza Planeta.

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