Esta teoría conecta a Red con Up: una aventura de altura. (VIDEO)

“Turning Red” es el nombre de la nueva cinta de Disney Pixar que está dando de qué hablar, ya que narra la historia de una niña de 13 años que se transforma en un regordete panda rojo según sus cambios de humor.

“Red” pone especial énfasis en los cambios que atraviesa el cuerpo femenino al madurar de una forma particularmente directa (pubertad y la menstruación). Pero además, como ya es costumbre en el universo Pixar, existe una teoría que la conecta con otras películas del exitoso estudio.

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Una de las teorías apunta a que Abby, una de las mejores amigas de Mei, es nada más y nada menos que Boo, la pequeña y cómica niña que le causó tantos problemas a Sully y Mike en “Monsters Inc.”. Todo con base en ciertas similitudes que podrían significar que son el mismo personaje.

Dicha teoría plantea que “Red” está ligada con “Monsters Inc.” debido a que Boo y Abby, tienen la misma forma de cara, los mismos ojos grandes, el mismo color de cabello y hasta el mismo flequillo. Además, existe cierta afinidad con los accesorios para el cabello. Por otro lado, la ropa de Abby es muy similar a la de Boo, sin olvidar los aretes de corazón que hacen juego con la silla en forma de corazón que Boo tenía en su habitación.

La conexión entre las diversas cintas de Pixar no son novedad para nadie, ya que desde hace años se han venido rastreando evidencias que conectan a todas las películas, algunas más profundas que otras e incluso unas conspirativas.

¿Cuál es la conexión entre Red y Up?

Sin embargo, “Monsters Inc.” no es la única cinta con la que guarda conexión “Red”. Recientemente el usuario de TikTok @luisvelody compartió un video en el que muestra algunas conexiones entre la cinta del panda rojo con “Up”.

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En el video aparece el esqueleto de un ave del paraíso, muy similar a Kevin, el extraño pájaro que Charles Moons desea capturar a toda costa para que no lo tachen de loco. Así como que el mismo Moons fingió ser un profesor de escuela antes de continuar su búsqueda. ¿Será?