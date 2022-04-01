Esta es la teoría que conecta a Boo de Monsters Inc. con Red.

Una de las grandes teorías en cada una de las producciones de Pixar, es que todas las películas están ligadas de alguna forma, por lo que ahora no sería la excepción su más reciente estreno, Red.

Pero las cosas que las juntan no son tan evidentes a simple vista, pues en ocasiones son pequeños detalles que se escapan, por lo que es importante poner mucha atención en cada una de las escenas.

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Una de las cintas que más apariciones tiene en otras producciones de Pixar, es Monsters Inc., en esta ocasión es Boo la pequeña niña que nos enseñó que los monstruos pueden convivir con los humanos, la que aparece en Red.

La nueva teoría que liga a Boo con Red

Cabe mencionar que la nueva película Red ha sido muy aplaudida por el público por hablar abiertamente de temas como la pubertad y la menstruación.

La teoría explica el motivo por el que Abby, la amiga de Mie Lee, tiene una personalidad sumamente explosiva, el motivo podría ser que es la propia Boo que nos enamoró hace 21 años, pero ahora en su papel de adolescente.

Para empezar, tiene varias similitudes, entre las que se encuentra el fleco, la forma de la cara y el color de sus ojos; además Abby tiene un overol floreado, muy similar a la puerta de Boo en la cinta de Monsters Inc.

Por si fuera poco, Abby es la única amiga que tiene Mie Lee que no se austa nunca cuando ella sufre su transformación en un panda rojo, algo muy similar a lo que pasó con Boo y Sully.

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Sin embargo, es solo una teoría, ya que la última palabra la tienen los millones de fans de las películas de Pixar.