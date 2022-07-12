Resumen: Mazatlán 0-1 Tigres | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

La Jornada 2 del Apertura 2022 comenzó con un partido emocionante en el Kraken, pero que quedó a deber goles. Tigres se metió a la cancha de Mazatlán para sumar sus primeros tres puntos del torneo, gracias a un golazo de André-Pierre Gignac.

Tanto Mazatlán como Tigres llegaron necesitados de puntos tras haber caído ante Puebla y Cruz Azul en la primera jornada. Los dirigidos por Miguel Herrera sumaron sus primeras unidades, tras haber arrancado el torneo con etiqueta de favoritos.

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El golazo de Gignac a Mazatlán

Fue en el primer tiempo cuando Tigres se puso en ventaja con un golazo de André-Pierre Gignac. El delantero francés le pegó de derecha de primera intención para vencer a Vikonis y poner en ventaja a los visitantes.

Pese a que fue un juego donde se dieron muchas llegadas, ya no hubo más goles. Para Mazatlán fue su segunda derrota consecutiva.

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