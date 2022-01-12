Recrean escenas de la película El Rey León con un gatito. (VIDEO)

El Rey León es uno de los proyectos más ambiciosos y emblemáticos de Disney, pues continúa siendo reproducido por millones de personas en todo el mundo.

Sin duda, la muerte de Mufasa es una de las escenas más dolorosas en la historia de Disney, ya que retrata el adiós de Simba a su querido padre.

Entre desgarradoras escenas, valores como la amistad, historias de amor y divertidos diálogos de los personajes, El Rey León continúa posicionándose como uno de los filmes más queridos por los fans.

El furor de El Rey León ha desatado todo tipo de videos en TikTok, donde las personas recrean sus escenas favoritas de la cinta dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers.

Te puede interesar: Imitan a los Avengers para promocionar su trabajo como albañiles. (VIDEO)

Tiktoker recrea emblemáticas escenas de 'El Rey León'

Tusya es una creadora de contenido que cuenta con 4.9 millones de seguidores en TikTok, red social donde abundan los videos de su gato color miel.

Tusya ha ganado gran popularidad por mostrar a su gatito bailando, durmiendo, paseando y hasta celebrando su cumpleaños con un gorrito rojo.

Además, la creadora de contenido imitó algunas escenas de El Rey León junto a su gato, escenas que recibieron más de 23 millones de reproducciones en la red social china.

En el video de Tusya se puede ver al gatito recostado y marcado con tinta roja como Simba en El Rey León. En otra escena, el minino es levantado ante un grupo de peluches para ser presentado al reino animal con la canción Circle Of Life.

El video de Tusya causó furor entre los fanáticos de El Rey León y entre algunos amantes de los gatos.

La publicación ha ganado 3.3 millones de ‘Me Gusta’ y 30 mil comentarios de internautas encantados por ver al pequeño Simba en versión carne y hueso.

También te puede interesar: ¿Cuál es la película de Disney Pixar que no llegará a los cines?