Teoría de la película El Rey León impacta en redes sociales.

Una nueva teoría en torno a la película El Rey León está cobrando fuerza en internet, pues habla de que Mufasa no se desempeñaba como un rey bondadoso.

Los fans de esta emblemática cinta siempre han romantizado en torno a la figura del mandatario felino, pero haciendo un análisis más profundo de la trama, parece indicar que no es así.

De acuerdo con el videovlog de Luis Velody, Mufasa en realidad no se desempeñó como un buen rey, pues siempre fue malo con todos, ya que coloca a los leones como autoridad y a los demás como meros súbditos, sin posibilidad de que esto fuera distinto.

A Scar lo amenaza y lo humilla solo porque él tiene el poder y es más fuerte, cuando en realidad, lo correcto era que los dos hermanos compartieran el trono.

Por si lo anterior fuera poco, todo el tiempo juega con Zazú y lo trata mal, además corre siempre sin sentido a las hienas y las deja varadas en un cementerio sin comida.

Todo lo anterior, hace pensar que si no hubiera caído la sequía en el El Rey León, quizá Scar hubiera sido un mejor rey para todos que Mufasa, a quien se le ha atribuído el papel de un "buen mandatario".

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¿De qué trata El Rey León?

El Rey León cuenta la historia de Simba, un joven león que luego de la muerte de su padre, rey de Pride Lands, es exiliado de su hogar por su tío, que usurpa el trono en su lugar.

Tiempo después, el joven león decide regresar y reclamar su lugar en el reino, esto con ayuda de sus amigos y las enseñanzas de su papá.

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