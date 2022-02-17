¿Por qué no hay villano en la película Monsters Inc.?

Una de las películas que ha marcado a más de una generación, es Monsters Inc. La producción de Pixar desde su llegada a la pantalla grande en 2001 logró quedarse en el corazón de chicos y grandes.

La primera entrega de Monsters Inc. nos contó la historia de dos amigos inseparables que por cuestiones del destino se ven involucrados en el ‘robo’ de una niña; sin embargo al final descubren las intenciones que tenía el director de la fábrica, el señor Waternoose.

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Por ello hacen todo lo posible para regresar sana y salva a su casa, pero mientras eso sucede pasan por un gran número de aventuras y se encariñan entre ellos. Al la pequeña Boo les dice adiós a sus amigos Sullivan y Mike Wazowski y nunca más se vuelven a ver.

La nueva teoría sobre la Monsters Inc. cambia todo sobre la película

Una nueva teoría cambia por completo todo lo que pensábamos y vimos en Monsters Inc., pues de acuerdo con lo que ha mencionado el tiktoker Luis Velody, quien creíamos que era el villano de la película en realidad siempre tuvo razón en todo.

Los niños se habían comenzado a dejar de asustar con cosas tan simples, por lo que la empresa estaba entrando en una fuerte crisis para poder conseguir gritos y en consecuencia la energía necesaria para abastecer la ciudad.

Ante la complicada situación que estaban pasando, el señor Waternoose tuvo que tomar medidas extremas para que la ciudad nunca se quedara sin energía.

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Por lo que en realidad, contrario a lo que pensábamos, el señor Waternoose no es el villano, sino que en verdad era un visionario que tuvo la misión de ver el posible desabasto de energía que podría enfrentar la ciudad y en consecuencia la quiebra de Monsters Inc., un hecho similar por el que pasarían también Mike y Sully porque las risas en algún momento también dejarían de existir en la ciudad.

