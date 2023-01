¿Ovnis en el Super Bowl LVII? Estos son los secretos de la sede.

El Super Bowl LVII está a la vuelta de la esquina, muchos rumores hemos podido escuchar y obviamente nos entusiasma ver el regreso de Rihanna al mundo de la música pero, ¿qué tanto sabes sobre la sede que dará la bienvenida a esta edición 57 de la NFL? ¡Aquí te cuento uno de sus grandes secretos!

Este 2023 veremos a los dos equipos finalistas competir por ser el mejor equipo de la NFL en el Estadio de la Universidad de Arizona, un estadio que suele albergar a diversos equipos, con una capacidad de espectadores de hasta 72,200 personas, impresionante, ¿no?

Lo que tal vez no sabías es que el estado de Arizona es clasificado como uno en los que más avistamientos de ovnis han sido registrados, pero uno de los sucesos más interesentes ocurrió hace casi 26 años.

Militares admiten la existencia de ovnis | T3rcer Milenio

1997: Las Luces de Phoenix

Una noche del 13 de marzo de 1997 docenas de residentes informaron a la policía haber visto extrañas luces y objetos moviéndose por el cielo de Arizona, dichos testigos aseguraron haber visto enormes orbes que emitían luz y que, a su vez, formaban algo parecido a una V, estos objetos voladores no identificados sobrevolaron la ciudad durante lo que pudieron haber sido un par de horas.

Después de que este hecho recorriera todo Estados Unidos, la Fuerza Aérea de dicho país salió a declarar que esas luces probablemente fueran bengalas militares que fueron lanzadas en un ejercicio de entrenamiento, sin embargo, estas palabras no calmaron a la población de Arizona.

2007: Declaraciones

De hecho, Fife Symington, gobernador de Arizona en 1997, declaró en el 2007 que él mismo fue testigo de una de esas luces que fueron parte de aquella V durante aquel impactante evento y mencionó que, aunque él fue el gobernador en ese momento, el ejército de Estados Unidos jamás le hubiera dado información respecto a aquellos reportes.

Este suceso conocido como las “Luces de Phoenix” volvió a ocurrir justo en el 2007, pero esta vez un 6 de febrero y, para suerte de muchos, el hecho fue captado por diversas cámaras que lograron videograbar luces extrañas, aunque el ejército salió a dar la misma declaración que ofrecieron en el 97.

Tan grande ha sido este fenómeno que se ha retratado en documentales y en películas, de hecho una de las testigos del suceso en 1997, la Doctora Lynne D. Kitei estuvo estrechamente involucrada a una de las cintas que realizó Ridley Scott sobre estas luces, pues la Dra. Kitei pudo captar en video y en fotografías aquellos objetos que formaban una V, y posteriormente dejó su carrera como doctora para dedicarse a perseguir la verdad.

¡Este caso real inspiró la peli de “Señales”!

Definitivamente estos fenómenos han dado la vuelta a todo el mundo y los ciudadanos de Arizona siempre están listos para levantar sus teléfonos y así poder captar lo que sea que parezca anómalo en el cielo. Muchas personas están seguras que estas luces son ovnis mientras que otras tantas niegan que algo así exista, pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto?

Y no olvides que este 12 de febrero no sólo debes preparar el más rico guacamole, sino que tendrás que correr por papel aluminio y al mejor estilo de “Señales” cubrir tu cabeza, no vaya a ser que no logres disfrutar el show de medio tiempo de Rihanna por una abducción de estos extraterrestres.