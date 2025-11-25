Romeo Santos y Prince Royce cumplen el sueño de la bachata con su explosiva colaboración

Los íconos de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, finalmente unirán sus voces en una colaboración que los seguidores del género esperaban desde hace más de una década. Ambos artistas, de raíces dominicanas, anunciaron que lanzarán su primer tema juntos.

Una unión esperada por años

Esta es la primera vez que Santos y Royce se unen en un mismo proyecto musical. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, acompañado de un video narrado por el conferencista Daniel Habif, quien destacó la trascendencia de esta unión:

“Queridos míos, eso que creyeron que nunca sucedería, solo estaba bajo la superficie esperando su hora. La demora es el pulso secreto de Dios para sorprendernos; por ello, las grandes revelaciones nunca llegan con prisa”.

El mensaje concluyó con la frase: “Lo que parecía imposible, está aquí, mejor tarde que nunca”.

La colaboración formará parte del nuevo álbum de Romeo Santos titulado “Better Late Than Never”, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 28 de noviembre, según confirmó el propio cantante.

Eventos previos al estreno

Antes del lanzamiento mundial, Santos celebrará una Listening Party el 26 de noviembre en el Madison Square Garden. Posteriormente, el 28 de noviembre estará en Long Island, en el Looney Tunes Record Store, y el 30 de noviembre realizará otro evento especial en Los Ángeles.

Un disco con altas expectativas

El nuevo álbum de Romeo Santos, intérprete de éxitos como “Imitadora”, “Carmín” y “Eres mía”, se perfila como uno de los más exitosos de su carrera. El artista ha mantenido en secreto gran parte de la producción, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores.

Aunque nunca habían colaborado oficialmente, Santos y Royce mantienen una amistad cercana. De hecho, el año pasado compartieron la cena de Navidad junto a sus familias. Prince Royce ya había adelantado la posibilidad de esta unión: “Ojalá que sí, vamos a ver… Cuando llegue el momento adecuado quizás. Yo siempre he tenido una buena amistad con Romeo de verdad y le tengo admiración, desde siempre”.

Romeo Santos, referente de la bachata

La revista Billboard publicó recientemente la lista de los Top Latin Artists of the 21st Century, donde Bad Bunny ocupa el primer lugar y Romeo Santos el segundo, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Santos lanzó su primer álbum como solista el 8 de noviembre de 2011, pero su carrera comenzó como la voz principal de la agrupación Aventura, considerada la banda más importante en la historia de la bachata.