Ryan Reynolds: 10 películas en las que el actor impactó mucho antes que en la cinta de superhéroes ‘Deadpool’.

Ya sea en la comedia, en el drama o en la acción, Ryan Reynolds ha grabado varias películas en las que impactó mucho antes que 'Deadpool'. Además del divertido y sarcástico personaje de Marvel, este histrión ha dejado huella en otra lista de 10 cintas que podrías ver.

'The Proposal' (2009)

En la cinta, Ryan es víctima de una jefa despiadada (Sandra Bullock), pero se enamorará poco a poco, como suele suceder en las comedias románticas.

'Paper Man' (2009)

Aquí Reynolds es amigo imaginario de un escritor en crisis (Jeff Daniels), un superhéroe muy especial en una película que combina el drama con la comedia.

'X-Men Origins: Wolverine' (2009)

Con su personaje de 'Wade Wilson', el actor impactó al grado de ser el protagonista absoluto de 'Deadpool' y conquistar a los fanáticos de las cintas basadas en el cómic.

'Buried' (2010)

Un papel muy poderoso que destaca habilidades histriónicas al por mayor, pues encerrado en un ataúd, bajo tierra y con poco aire, el personaje lucha a toda garra en su claustrofóbica soledad.

'The Green Lantern' (2011)

Reynolds participó en una gran producción de efectos especiales, en donde un extraterrestre moribundo le entrega poderes especiales a un piloto que sabrá aprovecharlos a su manera.

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'Safe House' (2012)

Ryan personifica a un exagente de la CIA que está bajo sospecha (Denzel Washington) y se entrega en el consulado norteamericano en Ciudad del Cabo, pero un principieante agente (Ryan Reynolds) escapa con él.

'The Voices' (2014)

Jerry vive con un perro y un gato, con quienes conversa y se le mira muy normal e inocente, pero en él habita un asesino en serie muy peculiar.

'The Captive' (2014)

En este largometraje, Ryan Reynolds da vida al papá de una niña que aparece 8 años después de su extravío, pero una vez que es hallada, se desata el drama.

'Woman in Gold' (2015)

El actor en esta cinta se luce como el abogado que ayuda a Helen Mirren para que consiga su objetivo: reclamar al Estado austriaco las propiedades y obras de arte que los nazis confiscaron a su familia.

'Selfless' (2015)

Aquí el actor de 'Deadpool' da vida a un millonario enfermo de cáncer (Ben Kingsley), que se presta a un experimento médico que consiste en transferir su conciencia al cuerpo de un hombre más joven.

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