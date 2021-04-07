Ryan Reynolds: Conoce la razón por la que el actor no quiere trabajar junto a Scarlett Johansson.

Ryan Reynolds es uno de los actores de Hollywood que ha ganado gran popularidad y admiración entre su público; sin embargo, recientemente se ha revelado que ha impuesto una condición para continuar con el papel de Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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Este rumor comenzó debido a la participación de Scarlett Johansson, mejor conocida en las películas como la Viuda Negra, en las cintas de superhéroes.

Y es que hay que recordar que Ryan Reynolds y Scarlett Johansson estuvieron casados entre 2008 y 2011. Esta relación terminó por una supuesta infidelidad por parte de él, por lo que ahora una de sus condiciones es no contar con la participación de la actriz en su franquicia.

La nuevas entregas de Deadpool

Además, fuentes cercanas al actor han mencionado que él se encuentra muy emocionado de continuar con el personaje, luego de anunciarse una película clasificación R del personaje Deadpool, que sería un

relanzamiento, pero a la vez una secuela de las dos primeras películas realizadas.

Pero ahora, es Ryan Reynolds el que no desea que aparezca Scarlett Johansson en alguna de sus futuras cintas, tanto en solitario como en las que trata de reunirse con el resto del universo compartido.

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Hasta el momento, estos rumores no han sido confirmados pero es muy poco probable que no se cuente con la presencia de Natasha Romanoff, ya que este personaje murió en la última entrega de Los Vengadores, aunque la veremos nuevamente en su cinta en solitario programada para mediados de 2021.

