¡Descubre aquí qué celebridad emocionó a los fanáticos de Sailor Moon al convertirse en Usagi Tsukino!

Los fanáticos de Sailor Moon se emocionaron muchísimo al ver a esta celebridad convertida en Usagi Tsukino.

Durante su viaje a Japón, Chiara Ferragni sorprendió a todos luciendo con el atuendo colegial de Usagi, nuestra querida Sailor Moon.

Los comentarios no se hicieron esperar y todos celebraron que la bella empresaria italiana hiciera un cosplay tan perfecto.

Incluso reconoció que al disfrazarse como nuestra querida Sailor Moon estaba cumpliendo uno de sus sueños de la infancia.