Así será la aparición de Salma Hayek en el SuperBowl LVI.

Nuestra querida mexicana Salma Hayek, se ha convertido en un gran ejemplo de talento, constancia y belleza, pues durante su trayectoria se ha convertido en una de las actrices más prestigiosas en el mundo de Hollywood.

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Salma Hayek estará en el Super Bowl LVI

Recientemente, la veracruzana sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales tras revelar que el próximo 13 de febrero formará parte de una campaña publicitaria, la cual se presentará en el Super Bowl LVI, durante el partido final de la NFL entre los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams.

La veracruzana usó sus redes sociales para revelar la noticia a sus millones de fans; en la publicación se puede ver a Salma Hayek con la apariencia de una diosa de la mitología griega.

En la misma publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Salma Hayek aseguró estar muy emocionada por formar parte de una nueva línea de automóviles eléctricos de una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial.

Estoy muy emocionado de que mi primer anuncio de @BMWUSA sea para su primer iX eléctrico. Échale un vistazo el 2.13.22 @BMW #BMWElectric Estoy muy emocionada de que mi primer anuncio de @BMWUSA sea para su primer iX eléctrico

Sin embargo, la actriz no dio más detalles al respecto, por lo que sus fieles seguidores tendrán que esperar unos días para poder apreciar a Salma Hayek como toda una diosa en Super Bowl LVI .

¿Quién es Salma Hayek y qué carrera ha formado en Hollywood?

La carrera de Salma Hayek en Hollywood es una de las más brillantes, pues el talento de la mexicana ha ocasionado que sea considerada para todo tipo de cintas, desde comedias hasta dramas.

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Una de sus grandes participaciones fue el año pasado, cuando formó parte de la producción de Marvel, Eternals, siendo la primera mujer mexicana en ser parte del universo cinematográfico de la compañía.

