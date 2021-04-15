Sandra Bullock: Conoce las mejores películas en las que ha participado la actriz estadounidense.

Sandra Bullock, sin duda, es una de las grandes estrellas de Hollywood, pues para muchos es considerada una de las más talentosas y hermosas en el mundo de la actuación.

Te puede interesar: Ryan Reynolds: 10 películas en las que el actor impactó mucho antes que en la cinta de superhéroes ‘Deadpool’.

Y es que durante muchos años se ha desempeñado en el cine dramático, lo cual le permitió demostrar su verdadero talento y así trabajar con cineastas de reconocimiento mundial

Por ello, a continuación, te presentamos algunas de las mejores películas de Sandra Bullock.

La propuesta de 2009

Esta película representa uno de los puntos más altos de Sandra Bullock en la comedia romántica, dejando a un lado lo común, debido a que la cinta se olvida de la chica necesitada de amor para introducirnos con una alta ejecutiva canadiense, cuyos problemas con su visa le hacen aprovechar su posición de poder para forzar una boda que impida su deportación.

Miss Simpatía de 2000

Miss Simpatía representó el regreso de Sandra Bullock a lo más alto, como una atrevida agente del FBI que debe infiltrarse en el concurso de Miss América para evitar un posible atentado, es una misión que implica un cambio radical en su presencia, así como en sus prejuicios sobre el mundo de la belleza.

Un sueño posible de 2009

A pesar de su experiencia en el cine dramático, este filme biográfico aborda la juventud de Michael Oher, un jugador profesional de futbol americano que fue apoyado por la perseverancia de su madre adoptiva Leigh Anne Tuohy.

El trabajo de la actriz le valió todo tipo de reconocimientos, incluyendo el Oscar a Mejor actriz que le abrió las puertas a la élite hollywoodense.

Gravedad de 2013

Una gran alianza con Alfonso Cuarón que terminaría convirtiéndose en el mayor reto de su carrera. Debido a que comparte créditos con George Clooney, la historia implica una actuación individual durante buena parte de la historia, en donde explora sus emociones para poder sobrevivir.

Su labor fue reconocida con una nueva nominación al Premio de la Academia, la segunda de toda su carrera.

Mientras dormías de 1995

La historia de la noble, pero solitaria vendedora del metro que vive secretamente enamorada de un pasajero, provoca toda clase de enredos amorosos.

También te puede interesar: Premios Oscar: Celebridades que tocaron el cielo y el infierno al mismo tiempo con sus nominaciones.

Sandra Bullock tuvo estas cualidades que también le valieron la consolidación en el gusto del público, así como el impulso definitivo para su carrera tras ser reconocida con una nominación al Globo de Oro.

