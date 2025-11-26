Allanamiento e intento de robo en la casa de la suegra de Selena Gómez en Los Ángeles

La noche del sábado, Sandra Levin, madre del productor musical Benny Blanco y suegra de la cantante Selena Gomez, vivió momentos de tensión al ser víctima de un intento de robo en su mansión de Studio City, Los Ángeles. Según informó Page Six, Levin realizó una llamada al 911 cerca de las 10:00 de la noche, luego de escuchar cómo dos hombres enmascarados y vestidos con ropa oscura irrumpían en la vivienda tras forzar una puerta corrediza de vidrio.

El llamado de emergencia

El fuerte ruido alertó a Levin, quien se escondió en el baño de una habitación en el segundo piso y desde allí pidió ayuda a las autoridades. De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los sospechosos huyeron al percatarse de que había alguien dentro de la residencia. No se registraron heridos ni objetos robados.

“Ella miró por la puerta del baño después de escuchar a los sospechosos subir las escaleras”, reportó Page Six.

La reacción de la familia

Hasta el momento, ni Benny Blanco ni Selena Gomez han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Las imágenes difundidas por KTLA5 muestran a los oficiales inspeccionando la puerta corrediza destrozada por la que entraron los ladrones, con restos de vidrio esparcidos en el suelo. Tampoco se ha confirmado si los intrusos estaban armados.

La vida personal de Sandra Levin

Sandra Levin fue esposa de Andrew Levine, padre de Benny Blanco, con quien también tuvo a su hijo Jeremy. A lo largo de los años, Levin ha sido una figura clave en la vida del productor musical.

En una entrevista con InStyle en junio, Blanco recordó los consejos de su madre: “Mi madre siempre se tomaba el tiempo para explicarme cómo funciona la mente femenina porque ella estaba pasando por muchos traumas en sus citas cuando yo estaba creciendo”.

El productor también destacó cómo la pasión de Levin por el arte y la música influyó en su creatividad: “He pasado por momentos difíciles, pero siempre he sido una persona muy feliz. Me despierto con mucha ilusión cada día”.

En 2024, Benny Blanco declaró a People: “Mi mamá es mi mejor amiga”. El artista relató que cada domingo comparten actividades juntos: “Todos los domingos vamos al mercado. Le preparo el almuerzo, nadamos y charlamos un rato”. Además, reveló que su madre es amante de las flores y que cada Día de la Madre le regala una orquídea: “Una vez tuvo una habitación con 25 de ellas porque nunca morirían”.

Investigación en curso

El LAPD continúa investigando el caso y revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos. La situación ha generado preocupación en la comunidad de Studio City, donde se han registrado varios intentos de robo en los últimos meses.