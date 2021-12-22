Estas son las cosas que no sabías de Santa Cláusula.

Una de las fechas más esperadas del año es la temporada navideña, pues nos trae los mejores clásicos de la pantalla grande, entre ellos Santa Cláusula.

La película llegó al cine en el año 1994 protagonizada por el famoso actor de comedia Tim Allen. Cuenta la historia de un hombre que accidentalmente mata a Santa Claus y tiene que tomar su lugar para repartir los regalos de los niños en todo el mundo.

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Lo que no sabías de Santa Cláusula

En esta época de amor y unión, te contamos algunos datos curiosos sobre Santa Cláusula.

Los directivos de Disney han mencionado a lo largo de los años que una de sus ideas es no contratar para sus producciones a exconvictos; sin embargo hicieron una excepción para Santa Cláusula al darle el papel protagónico a Tim Allen, quien tenía antecedentes criminales desde 1978 por tráfico de drogas.

En la primera versión VHS del filme, el personaje de Tim Allen le dice sarcásticamente a su esposa que marque al 1-800-spank-me (nalguéame)… pero en los siguientes lanzamientos en VHS y DVD tuvieron que editar esa parte debido a que una señora se quejó porque el número en verdad existía y su hijo, después de ver la escena, marcó a la hot line y le cobraron nada más y nada menos que 400 dólares por la llamada.

Mientras los protagonistas están volando en el trineo de Santa Claus se puede observar una luna con forma de Mickey Mouse en el fondo.

Los productores pensaron originalmente en el actor Chevy Chase para el papel principal del filme, pero debido a conflictos de horarios no pudo realizar el personaje.

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El camionero al que le piden indicaciones los personajes de Tim Allen y su hijo en una escena es el actor Jimmy Labriola, quien interpretaba a Benny en el show televisivo de Allen, Mejorando la Casa.

