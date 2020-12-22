Conoce todas las cosas que no conocías de la famosa película ‘Black Panther’ de Chadwick Boseman.

El Rey T’Challa es considerado uno de los personajes más poderosos e increíbles de todo el Universo Marvel. Su lugar de nacimiento, Wakanda, es un reino un tanto irreal, pues sus grandes avances tecnológicos lo vuelven algo completamente diferente de lo que normalmente se conoce.

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Por lo cual, te daremos a conocer algunos datos importantes y curiosos que muy pocos fieles fans conocían.

1. La lengua de Wakanda

Danai Gurira explicó a través de una entrevista que el idioma que aparece en los dialectos de los wakandianos es real y es conocido por Xhosa, incluso, se ha revelado que este lenguaje es el del expresidente sudafricano, activista y filántropo, Nelson Mandela.

2. Wesley Snipes como Black Panther

Hace un tiempo, se mencionó que Wesley Snipes trató de interpretar a Black Panther en los 90, incluso, se reveló que buscó un acercamiento con Columbia Pictures.

Sin embargo, debido a los pocos avances tecnológicos, no se tendrían las herramientas que actualmente se pueden apreciar, por lo que en aquellos tiempos quedaría en un leotardo y unas orejas de gato.

3. Guardia real

Hay que recordar que existe una guardia real que custodiaba a T’Challa, y es que recientemente se reveló que la actriz que quedó seleccionada tuvo un casting muy especial.

Las guerreras Dora Milaje fueron conformadas por actrices, mismas a quienes les pidieron stunts de riesgo y bailarinas de Broadway; especialidades que podían hacer movimientos únicos.

4. Siempre entre familia

Angela Bassett, quien interpretó a la Reina Ramonda, madre de T'Challa, anteriormente había sido considerada Storm para el universo mutante de la película X-Men.

5. Black Panther para siempre

El talentoso e inolvidable Chadwick Boseman se metió tanto en el papel y en su interpretación de Black Panther, que en su momento llegó hacer la petición de conservar el traje original, por lo que la producción optó por dárselo.

6. Composición musical

El compositor de Black Panther, Ludwig Göransson, viajó a Sudáfrica y visitó la Biblioteca Internacional de Música Africana en Grahamstown para poder escuchar los archivos musicales de todas las tribus que existen allá. También visitó Senegal para hacer una grabación de los músicos locales.

7. Combates africanos

Recordarás las coreografías detrás de las impresionantes peleas en Black Panther, mismas que se ha revelado que están inspiradas en movimientos de lucha africana, pero tienen un toque de Creed: Corazón de campeón y de los filmes de Kingsman.

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