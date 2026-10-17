A lo largo de décadas, la familia amarilla de Springfield ha protagonizado historias sobre política, avances tecnológicos y acontecimientos internacionales, como los que se muestran en estos 4 capítulos de Los Simpson con coincidencias escalofriantes. Mientras que estos 4 episodios de Paw Patrol y Plim Plim para hablar sobre la independencia y responsabilidad con los niños.

Algunas escenas llamaron la atención años después de su estreno porque mostraron situaciones parecidas a hechos que ocurrieron en el mundo real. Entre los casos más conocidos figuran la presidencia de Donald Trump, la compra de Century Fox por parte de Disney y una imagen relacionada con las Torres Gemelas. Mientras que Paw Patrol tiene 4 capítulos para enseñar a los niños a peinarse, Bluey tiene estos.

4 capítulos de Los Simpson con coincidencias escalofriantes|Pinterest

Los 4 capítulos de Los Simpson

1. Boda de Lisa: Se estrenó en Estados Unidos el 19 de marzo de 1995 y pertenece a la sexta temporada. La historia presenta una visión del futuro en la que Lisa conoce a Hugh Parkfield, un joven británico con quien planea casarse. Durante estas escenas aparecen dispositivos para realizar llamadas desde un reloj y comunicarse mediante una pantalla, recursos tecnológicos que hoy recuerdan a los relojes inteligentes y las videollamadas.

2. Nueva York vs Homero: Se estrenó el 21 de septiembre de 1997. En la historia, Homero viaja a Nueva York para recuperar su automóvil, mientras la familia recorre distintos lugares de la ciudad. Una escena muestra un folleto con una tarifa de 9 dólares y las Torres Gemelas al fondo.

3. Cuando ofreces plato a una estrella: La trama gira en torno a la relación de Homero con los actores Alec Baldwin y Kim Basinger, quienes aparecen como versiones animadas de sí mismos. Cerca del final, una escena muestra un letrero de 20th Century Fox con la leyenda “A Division of Walt Disney Co.”, una broma que años después cobró relevancia por la compra de activos de Fox por parte de Disney.

4. Bart al futuro: La trama presenta una visión de la vida adulta de Bart y Lisa: ella ocupa la presidencia de Estados Unidos y comenta que su administración heredó una grave crisis presupuestaria del presidente Donald Trump. En ese momento, Trump ya era una figura conocida en el mundo empresarial y había explorado la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2000, aunque finalmente no participó en la contienda.