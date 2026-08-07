3 capítulos de Stranger Things que te ayudan a ver las red flags en una relación

Las relaciones pueden mostrar señales de alerta antes de convertirse en un problema, y algunas series para adolescentes presentan situaciones que permiten reflexionar sobre el amor, la amistad y la forma en que tratamos a las personas que nos rodean .

Aunque Stranger Things es conocida por sus criaturas, misterios y aventuras en Hawkins, también incluye historias donde sus personajes enfrentan celos, falta de comunicación, miedo al abandono y comportamientos que pueden ser señales de una relación poco saludable.

Capítulos de Stranger Things que muestran señales de alerta en una relación

"The Mall Rats" (Temporada 3, episodio 2). En este capítulo, la relación entre Mike y Eleven comienza a mostrar problemas de comunicación. Eleven siente que Mike no es completamente honesto con ella y empieza a cuestionar algunas de sus actitudes. La historia muestra que ocultar información o evitar conversaciones importantes puede generar inseguridad dentro de una pareja. La confianza y la comunicación son fundamentales para construir una relación sana, incluso cuando existen diferencias o conflictos.

En Stranger Things se presentan varios tipos de relaciones.|(ESPECIAL/Netflix) "The Sauna Test" (Temporada 3, episodio 4). Aunque el capítulo se centra en descubrir qué ocurre con Billy, también muestra cómo los personajes enfrentan sus propios miedos y dudas sobre las personas que conocen. La historia permite reflexionar sobre una señal importante: no ignorar comportamientos que causan incomodidad o preocupación. En una relación, escuchar la intuición y hablar sobre aquello que genera dudas ayuda a establecer límites saludables.

Hay relaciones que funcionan y otras que no en Stranger Things.|(ESPECIAL/Netflix) "Chapter Nine: The Piggyback" (Temporada 4, episodio 9). El cierre de la cuarta temporada presenta momentos donde los personajes deben decidir si sus relaciones les permiten crecer o si necesitan recuperar su propia fortaleza. La historia de Eleven y Mike recuerda que una pareja debe apoyar los sueños y la identidad de cada persona, no hacer que alguien sienta que necesita cambiar para recibir amor. Una relación positiva permite sentirse acompañado sin perder quién eres.

Las relaciones tóxicas suelen tener señales de red flags.|(Netflix)

Qué es una red flag en una relación

Una "red flag" se traduce en español como "bandera roja", y es una relación es una señal de alerta que indica posibles problemas en el vínculo. Se trata de un comportamiento, actitud o patrón negativo en la otra persona que puede revelar que la relación podría volverse poco saludable, controladora o afectar el bienestar emocional y físico de quienes forman parte de ella.

Qué valores enseña la serie Stranger Things

Más allá de los monstruos y los peligros sobrenaturales, Stranger Things muestra que la empatía, el respeto y la comunicación son claves en cualquier vínculo.

Analizar las experiencias de sus personajes puede ayudar a los adolescentes a identificar comportamientos que no deben normalizar y a comprender que una relación sana se construye con confianza, apoyo y libertad para ser uno mismo.

Ver estos capítulos y analizar las decisiones de los personajes ayuda a reconocer algunas red flags en una relación, como controlar a la pareja, ignorar sus sentimientos o dejar de lado la propia identidad por alguien más. Estas enseñanzas pueden reforzarse al preguntarse qué sintieron los personajes, cómo pudieron actuar diferente o qué señales pasaron por alto.