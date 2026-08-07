4 capítulos de Jujutsu Kaisen que enseñan el verdadero significado de la amistad
Aprende de los valores más importantes mientras te entretienes con una divertida historia
La amistad es uno de los vínculos que puede ayudar a las personas a enfrentar momentos difíciles. Aunque cada persona tiene una forma distinta de demostrar cariño y apoyo, escuchar, acompañar y estar presente cuando un amigo lo necesita son acciones que fortalecen cualquier relación. Jujutsu Kaisen presenta varias historias en las que sus personajes enfrentan peligros, pérdidas y desafíos que ponen a prueba sus vínculos. Yuji, Megumi, Nobara y otros hechiceros muestran que la verdadera amistad no depende de estar siempre de acuerdo, sino de apoyar a quienes queremos cuando más lo necesitan.
Capítulos de Jujutsu Kaisen que enseñan el verdadero significado de la amistad
Ver estos episodios permite reflexionar sobre la importancia de confiar en los amigos y trabajar en equipo. Estas enseñanzas pueden reforzarse al conversar sobre las decisiones de los personajes y preguntarse qué significa realmente estar para alguien en los momentos difíciles.
- "Kyoto Sister-School Goodwill Event, Team Battle, Part 1" (Temporada 1, episodio 15): En este capítulo, Yuji se enfrenta a Aoi Todo durante el intercambio entre las escuelas de hechicería. Todo desarrolla rápidamente una peculiar conexión con Yuji y llega a considerarlo su mejor amigo. El episodio muestra, de una manera divertida, cómo compartir intereses y comprender la personalidad de otra persona puede crear un vínculo inesperado. La historia también demuestra que un amigo puede aparecer en los momentos menos esperados.
- "Nonstandard" (Temporada 1, episodio 20): Yuji y Todo unen fuerzas para enfrentarse a Hanami y deben confiar completamente el uno en el otro durante la batalla. La coordinación entre ambos demuestra que la amistad también significa confiar en las habilidades de la otra persona y saber trabajar en equipo. Incluso en una situación peligrosa, los dos consiguen complementarse y protegerse mientras luchan.
- "Jujutsu Koshien" (Temporada 1, episodio 21): Después de los enfrentamientos entre los estudiantes de Tokio y Kioto, los personajes participan en un partido de béisbol que cambia por completo el ambiente de rivalidad. El capítulo permite ver a los estudiantes conviviendo y disfrutando juntos. La amistad también se construye a través de los momentos sencillos, como compartir una actividad, reírse y dejar de lado las diferencias por un momento.
- "Complices" (Temporada 1, episodio 24): Yuji y Nobara enfrentan juntos una misión especialmente peligrosa mientras luchan contra los hermanos Eso y Kechizu. Ambos deben confiar en sus capacidades y apoyarse para superar la amenaza. El capítulo demuestra que un verdadero amigo permanece a tu lado incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Su trabajo en equipo también muestra cómo la confianza puede convertirse en una de las mayores fortalezas de una amistad.