Actriz de 75 años rompe RÉCORD en los Emmys 2026 al ganar una estatuilla por CADA temporada de su serie

La temporada de premios siempre puede traer sorpresas y con ellas récords que a lo largo de la historia no se han roto, esperando el momento adecuado para descubrir la serie, la actriz o el actor que merece ser el portador de esa dicha. Y los Emmys 2026 inauguran los meses de premiaciones con uno de los récords más impresionantes en su historia, y es que una actriz logró coronarse como la única en haber recibido una estatuilla por todas y cada una de las temporadas que ha estrenado su serie: Hacks, título original de HBO Max que terminó su emisión el pasado mayo de este año.

Te puede interesar: Lista completa y oficial de ganadores de los Emmys 2026.

Y se trata nada más y nada menos de Jean Smart, la actriz de 75 años que protagoniza la serie de comedia Hacks, y que a lo largo de 5 temporadas de la serie se llevó no solo una nominación por su interpretación de la comediante Deborah Vance, si no que ganó cada uno de los premios como Mejor Actriz por las cinco temporadas nominadas.

Jean Smart at the 78th Emmy Awards held at Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Polk/Variety via Getty Images)|Rich Polk/Variety via Getty Images

¿Cuántos y qué premios Emmy se llevó Hacks a lo largo de sus temporadas?

A lo largo de 5 temporadas Hacks obtuvo un total de 85 nominaciones en los premios Emmys 2026, sumando categorías técnicas y categorías principales, y no por nada es considerada una de las mejores series de comedia de los últimos años, pues en esta edición del 2026 impuso el récord de una mayor cantidad de nominaciones para una comedia en los Emmys en un mismo año, alcanzando el total de 24.

De esas 85 nominaciones ganó un total de 13, siendo así el desglose de premios por temporada:



1 Mejor Serie de Comedia: Temporada 3 - 2024

5 Mejor Actriz de Reparto en Comedia: Todas las Temporadas

1 Mejor Actriz de Reparto en Comedia: Temporada 3 - 2024

1 Mejor Dirección en Serie de Comedia: Temporada 1 - 2021

1 Mejor Guion en Serie de Comedia: Temporada 1 y 3

3 Mejor Edición, Elenco y Vestuario

¿De qué trata Hacks?

Hacks sigue a la comediante Deborah Vance, quien habría gozado de una época dorada en su carrera escribiendo siempre sus propios guiones para sus stand up, sin embargo llega a un punto en donde su renombre comienza a desvanecerse y a su agente se le ocurre ponerle a una escritora: Ava Daniels, la joven que fue funada en internet después de haber escrito un tweet cómico que a nadie le dio risa.

