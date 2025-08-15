¿Scooby-Doo llegará a Fortnite en Halloween 2025? Esto es lo que sabemos

Pocas cosas emocionan a los fans como los crossovers entre series, películas o videojuegos. El hype por ver lo que prepara Fortnite para Halloween tiene a los fans emocionados y en expectativa constante. Recientemente, ha habido una serie de rumores y el nombre de Scooby-Doo suena muy fuerte. Aquí te contamos todos los detalles sobre la supuesta filtración.

Un Halloween de locura en Fortnite

El evento Fortnite Mares 2025 comenzará oficialmente el 15 de octubre, pero las filtraciones ya están a la orden del día encendiendo las redes sociales. Según reporta la revista VICE y algunas fuentes especializadas en videojuegos, Epic Games tendría preparadas colaboraciones que harán vibrar a los fans del terror y la cultura pop.

Scooby-Doo y Shaggy se unen a la fiesta en Fortnite

Una de las sorpresas más llamativas sería la inclusión de Scooby-Doo y algunas versiones de su mejor amigo, Shaggy. La idea es que cada versión del personaje esté inspirada en un estilo diferente de acuerdo con las distintas etapas por las que ha pasado el personaje. Esta colaboración sería histórica para la franquicia, pues por primera vez el icónico dúo de cazadores de misterios llegará a la isla de Fortnite.

Ghostface y Jason Voorhees también dirán presente

Las filtraciones no se detienen ahí. También se habla de la llegada de Ghostface, el asesino enmascarado de Scream, con una skin especial y un arma mítica exclusiva.

Otro personaje del que se habla mucho es Jason Voorhees (Friday the 13th) el cual llegaría con su clásico machete y una misteriosa medalla que, según los datos filtrados, permitiría transformarse en él durante la partida.

Nuevas mecánicas y sustos asegurados

Estas mismas filtraciones revelan que habrá dinámicas divertidas con donde los jugadores podrán asustar a sus oponentes y obtener nuevas habilidades de ataque según el personaje que esten usando en el momento. La verdad es que suena muy interesante, pues le da un toque de horror al battle royale.

Por el momento, solo queda esperar la confirmación oficial de Epic Games, aunque todo apunta a que este octubre será inolvidable en la isla.

¿Qué te gustaría ver en Halloween dentro de Fortnite?

