Hoy en Apple TV: la serie original que está inspirada en hechos reales y que rompió récords en los Premios Emmy cuando estrenó

En Apple TV nos podemos encontrar con una gran cantidad de producciones atrapantes, pero en este caso nos vamos a centrar una serie que rompió récords desde su estreno y aún sigue vigente. Estamos hablando de Ted Lasso que se inspiró en hechos reales.

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La serie estadounidense se trata de una comedia deportiva que fue ejecutada por Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly. En cuanto a su protagonista fue Jason Sudeikis y producida por Apple TV+.

¿De qué se trata la serie Ted Lasso?

La serie nos cuenta la historia de Ted Lasso, quien es un entrenador de fútbol americano universitario de Kansas que es contratado para dirigir al AFC Richmond. Este último es un equipo profesional de fútbol inglés.

El problema es que Ted no sabe absolutamente nada de fútbol inglés. Quien contrata a Lasso es Rebecca Welton quien es la nueva propietaria del club. Si bien al principio la mujer busca que el entrenador fracase ya que busca vengarse de su ex marido, Rupert Mannion, quien era el antiguo dueño del Richmond.

Ted sorprende al utilizar una filosofía que no se basa en ganas solamente, sino en construir relaciones, confianza y compañerismo dentro de los miembros del equipo.

Las temporadas se dividieron de la siguiente manera:



Estreno: 14 de agosto de 2020.

Temporada 1: 10 episodios, emitidos del 14 de agosto al 2 de octubre de 2020.

Temporada 2: 12 episodios, del 23 de julio al 8 de octubre de 2021.

Temporada 3: 12 episodios, estrenada en 2023.

¿Se basa en una historia real esta serie?

Cabe destacar que la serie Ted Lasso nació a partir de una campaña publicitaria para NBC Sports. La idea original fue creada por Jason Sudeikis, Brendan Hunt y Joe Kelly, y consistía en una serie de cortos que mostraban a un entrenador de fútbol americano llamado Ted Lasso, contratado por un equipo de fútbol inglés a pesar de no tener experiencia en el deporte.

Esta campaña tuvo tanto éxito que años después esta idea se convirtió en una serie de televisión, con Sudeikis como protagonista y co-creador.

Los premios que obtuvo la serie

La primera temporada consiguió 20 nominaciones a los Primetime Emmy y ganó 7, incluyendo: