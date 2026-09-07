Hoy en Apple TV: la serie de terror psicológico que ya ganó 8 estatuillas en los premios Emmy 2026 y que seguramente no has visto

Los Premios Creative Arts Emmy, mismos que son galardones que premian los logros técnicos, artísticos y de producción detrás de cámaras de cada uno de los proyectos de televisión en Estados Unidos y los cuales se otorgaron previo a la Gala de Los Premios Emmy 2026, recientemente otorgó 8 estatuillas a la serie “La Maldición de Widow’s Bay”, colocandola por encima de otros proyectos de la pantalla chica como “The Traitors”, “DTF St. Louis” y “Spider-Noir”, series que recibieron 6, 6 y 5 estatuillas respectivamente.

La Maldición de Widow’s Bay: ¿De qué trata la serie que ganó 8 estatuillas en los premios Emmy 2026?

La serie dirigida por Hiro Murai, Andrew DeYoung y Samuel Donnovan; “La Maldición de Widow’s Bay”, misma que puedes encontrar disponible en la plataforma de streaming Apple TV, es una de las producciones que no querrás dejar de ver ya que cuenta con terror psicológico, tensión, drama y misterio.

La trama sigue a Tom Loftis, personaje interpretado por el actor Matthew Rhys, quien es un alcalde que tiene como propósito activar la economía en la localidad de Widow’s Bay, sin embargo recibirá fuertes advertencias por parte de las personas que viven en el lugar sobre una maldición que aqueja la zona. Durante este desarrollo comenzarán a ocurrir situaciones muy extrañas como desapariciones, ataques, aparición de criaturas extrañas. Esta producción cuenta con tintes de comedia negra, sátira y terror psicológico capaz de asombrar a los espectadores. Por otro lado, esta serie cuenta con un reparto asombroso como Kingston Rumi Southwick, Stephen Root, Jeff Hiller, Dale Dickey, Kevin Carroll, Meredith Casey, K Callan, solo por mencionar algunos actores.

Premios Emmy 2026: Fecha, hora y cómo ver la entrega de galardones

Es oficial, la 78.ª edición de los Premios Emmy se celebrará este próximo lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La ceremonia comenzará en punto de las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) aunque la alfombra roja dará inicio a las 17:00 horas. La transmisión la podrás disfrutar a través de la plataforma de streaming de HBO MAX.

