¿En qué capítulos de Malcolm el de en Medio aparece Hayden Panettiere? La actriz que acaba de morir a sus 36 años

Aunque Hayden Panettiere tuvo una amplia carrera dentro de la actuación obteniendo papeles protagónicos que le dieron popularidad en la industria, muchos la recuerdan por su participación en Malcolm el de en Medio, dándole vida al personaje de Jessica en la serie.

En los capítulos en los que podemos ver a la actriz es en "Tienda de Equipos de Sonido" (episodio 13, temporada 4), "Pearl Harbor" (episodio 4, temporada 6), "Jessica se queda a dormir" (episodio 5, temporada 7) y "Novio secreto" (episodio 6, temporada 7).

¿Quién ha fallecido de Malcolm el de en Medio?

La muerte más reciente de Malcolm el de en Medio es la de Hayden Panettiere a sus 36 años el 16 de agosto del 2026, pero no ha sido la única del cast que ha fallecido, destacándose los siguientes:



Cloris Leachman (1926 a 2021; a los 94 años), interpretaba a la mamá de Lois.

Daniel von Bargen (1950 a 2015; a los 64 años), quien era el comandante Spangler de la escuela militar en la que estaba Francis.

Kenneth Mars (1935 a 2011; 75 años), interpretaba a Otto, el jefe de Francis en el rancho turístico.

Brad Bufanda (1983 a 2017; 34 años) haciendo el papel de Luger Bob, un personaje corto que es indispensable en la trama.

Muchos de ellos se han tratado de personajes muy queridos por el público, por lo que el deceso de los actores fue un golpe doloroso para los fans de la serie de televisión. Hasta el momento, solamente han sido 5 actores los que han fallecido en los años anteriores.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere, en redes han salido a la luz diversas hipótesis y rumores al respecto; sin embargo, ya se ha dado a conocer algunos datos del hallazgo de su cuerpo.

Se detalla que se hizo una llamada de emergencia al 911, debido a un supuesto paro cardíaco, llegaron los paramédicos para hacer maniobras de reanimación, pero no fue suficiente para mantenerla viva, declarando su hora de muerte a las 2:32 de la tarde.

Por ahora, el personal médico está en espera de obtener los resultados de las pruebas toxicológicas, ya que será un análisis que les permitirá conocer más sobre la inesperada muerte, por lo que la investigación sobre los hechos se mantiene activa.

Durante la investigación forense, se pudo corroborar que no había signos de algún traumatismos que hubiera beneficiado su muerte.

Debemos esperar nuevas noticias de las autoridades, quienes se encargarán de dar a conocer la causa de muerte oficial. De igual manera sus amigos y familiares han preferido mantenerse en silencio ante el deceso de la artista de Malcolm el de en Medio.