Melissa Barrera, Emma Roberts y otras celebridades reaccionan a la muerte de Hayden Panettiere

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años de edad tomó a Hollywood por sorpresa y conmocionó al mundo. Se trata de una icónica intérprete que formó parte de proyectos muy diversos, pero que tenían en común haber marcado a generaciones enteras. A continuación recopilamos algunas de las reacciones de famosos ante el trágico fallecimiento.

Entre las reacciones más esperadas en las últimas horas se encuentran las del elenco de "Malcolm el de en medio", por la inolvidable participación que la actriz tuvo en la serie. Sin embargo, todavía no hay publicaciones oficiales por parte de los ellos.

Reacciones de famosos ante la muerte de Hayden Panettiere

1. Viola Davis

La ganadora del Oscar compartió 2 películas con Hayden Panettiere y, por su importante vínculo, le dedicó un mensaje en Instagram tras confirmarse la muerte. "Qué increíble talento fuiste", escribió. "Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque yo tenía una inmensa curiosidad sobre la persona en la que te estabas convirtiendo. Vi este hermoso fénix resurgiendo de las cenizas".

2. David Arquette

|Crédito: Captura

El actor que inmortalizó al personaje de Dewey en la saga Scream respondió un post de la revista Variety: "Te amo, Hayden". También publicó una historia en su Instagram enviando condolencias a su familia. "Era una alma tan valiente y brillante".

3. Melissa Barrera

"Descansa en paz, dulce Hayden", fue lo que escribió la actriz de Scream 5 y 6 en sus historias de Instagram. Fue en la segunda película donde coincidió con la actriz.

4. Selma Blair

La actriz comentó varias veces, con mensajes desgarradores, en la última publicación de Instagram que llegó a hacer Hayden Panettiere. "Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor", escribió. Ellas no compartieron pantalla, pero eran amigas muy cercanas.

5. Emma Roberts

Emma Roberts y Hayden Panettiere protagonizaron juntas una de las películas más queridas de la franquicia de Scream. "Descansa en paz, mi dulce amiga. Fuiste muy amada y siempre te extrañaremos", escribió la actriz en un post de Instagram.

6. Alyson Stoner

La exestrella infantil Alyson Stoner publicó un video donde, entre lágrimas, se despide de Hayden. "Solo quería resaltar la tremenda pérdida para familia, amigos y las millones de vidas que alcanzó", dijo la actriz, quien coincidió con Hayden en la franquicia Kingdom Hearts.

7. 50 Cent

La cuenta que administra las redes sociales de 50 Cent publicó un obituario para la actriz y algunas fotografías de las veces que el rapero coincidió con ella.

8. Taryn Manning

La actriz de Orange is the new black publicó la imagen de un momento que vivió con Hayden Panettiere, además de un conmovedor mensaje. "Siempre fue un amor. Tan humilde, amable y congruente cada vez que la vi".

9. Rosie O'Donnell

La actriz y comediante Rosie O'Donnell también publicó una imagen en memoria de Hayden Panettiere, quien tuvo una emblemática aparición en su programa cuando todavía era niña.