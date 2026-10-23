4 capítulos de Coraje, el Perro Cobarde que causaron terror y que valen la pena volver a ver en Halloween

"Coraje, el Perro Cobarde" destacó por ser una serie animada, destinada para niños. No obstante, muchos de sus episodios lograron causar verdadero terror entre aquellos que crecieron viéndola. Y no es para menos. Sus capítulos contaban con personajes extraños y situaciones que parecían sacadas de una verdadera pesadilla. Por ello, Halloween es la ocasión perfecta para revivir las historias más inquietantes y aterradoras de la serie que marcó a toda una generación. Aquí te compartimos nuestro top 4 de capítulos que son perfectos para volver a ver esta spooky season.

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Los mejores 4 capítulos de Coraje el Perro Cobarde para ver en Halloween

Desde historias que seguro se quedaron marcadas en tu memoria hasta episodios que probablemente ya no recordabas que existían. Aquí te compartimos los mejores cuatro capítulos de "Coraje, el Perro Cobarde" para disfrutar esta Noche de Brujas.

1. La maldición del Rey Ramsés

Un clásico de la caricatura. A lo largo de la historia, Coraje se encuentra una antigua losa egipcia que pertenece al faraón Ramsés. Posteriormente, unos ladrones se la llevan, lo que desata la furia de un antiguo fantasma que exige su regreso. Debido a sus movimientos y su voz aterradora, esta temida criatura logró aterrorizar no sólo a Coraje, sino también a los espectadores de la serie.

2. La venganza del Pollo del espacio

El infame Pollo Extraterrestre regresa a la granja en busca de venganza, tras quedar completamente rostizado y sin cabeza. ¿Su plan? Hacerle lo mismo a Coraje. A lo largo del episodio, el pollo captura a Muriel y secuestra, de manera accidental, la cabeza de Justo, dado como resultado un episodio perturbador.

3. El último hombre de nieve

En este episodio, un extraño hombre de nieve llega a casa de Muriel y Justo. Si bien al inicio parece ser una criatura inofensiva, conforme pasa el tiempo, Coraje descubre que su presencia en el hogar representa un peligro. Lo mejor de este capítulo es que transforma algo tan común como los muñecos de nieve en algo verdaderamente amenazante.

4. La máscara

Otro de los episodios más recordados y temidos de la serie. A lo largo de la historia, Coraje conoce a una misteriosa mujer que oculta su rostro con máscara blanca. No obstante, detrás de su apariencia, se esconde una historia de mayor seriedad, dando como resultado un episodio aterrador, lleno de carga emocional. Sin duda, su vibra oscura es perfecta para un maratón de Halloween.