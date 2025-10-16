ÚLTIMA HORA: Muere Tomonobu Itagaki, creador del videojuego Ninja Gaiden, a los 58 años

El mundo gamer está de luto, pues este jueves 16 de octubre de 2025, se confirmó la muerte del diseñador y productor japonés Tomonobu Itagaki a sus 58 años de edad, creador del legendario videojuego Ninja Gaiden y una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos de acción.

Su pérdida ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Sobre todo, luego de que la noticia fuera acompañada de un mensaje póstumo que el propio Itagaki pidió que se compartiera tras su fallecimiento.

El mensaje de despedida de Tomonobu Itagaki

En el texto que se compartió, el creativo se despidió con serenidad, consciente de que su final estaba cerca:

“La llama de mi vida está a punto de extinguirse. Si este mensaje se ha publicado, es porque ya no estoy en este mundo. He encomendado esta última publicación a alguien muy querido. Mi vida fue una batalla constante… y gané muchas de ellas. También causé molestias, lo sé, pero siempre seguí mis convicciones y luché hasta el final. No tengo arrepentimientos. Solo me apena no haber podido entregar un nuevo juego a mis fans. Lo siento. Así son las cosas. So it goes.”

Con esas palabras, el creador de Ninja Gaiden se despidió de sus queridos seguidores, dejando claro que hasta el final mantuvo su espíritu combativo y fiel a sus ideales.

El legado de Tomonobu Itagaki

Tomonobu Itagaki fue conocido por el mundo gamer como un hombre con un carácter apasionado y su estilo provocador. Durante su carrera, trabajó en Tecmo, donde dirigió y produjo títulos icónicos como Ninja Gaiden y la saga Dead or Alive.

Su visión transformó la forma en la que se vivía la acción dentro de los videojuegos, marcando una generación con su estilo de combate intenso, dificultad desafiante y estética cinematográfica. Años después, fundó su propio estudio, Itagaki Games, con el que continuó desarrollando diferentes proyectos independientes.

Un adiós con honor

Las redes sociales han comenzado a llenarse rápidamente de mensajes de despedida de fans y desarrolladores que reconocieron su impacto en la cultura gamer. Pese a su partida, el legado de Itagaki continuará vivo en los millones de jugadores que crecieron con sus obras.

