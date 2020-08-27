Las Chicas Superpoderosas regresarán a la televisión con su propia serie de live action.

Las Chicas Superpoderosas, sin duda, es una de las caricaturas que marcaron la infancia de varias generaciones en el mundo.

Su primer episodio fue estrenado en 1998 y, desde entonces, es conocida en todo el mundo; por tal motivo, tendrá su propia serie live-action.

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Con un total de 78 capítulos, mismos que fueron creados por Craig McCracken, las inolvidables Bombón, Burbuja y Bellota regresarán, ahora convertidas en jóvenes de carne y hueso.

Las Chicas Superpoderosas tendrán la oportunidad de sorprender a las nuevas generaciones y reenamorar a quienes crecieron con sus historias.

Cabe recordar que éstas fueron creadas accidentalmente por el Profesor Utonio en su laboratorio, con una fórmula que era el intro del programa infantil.

Azúcar, flores y muchos colores, estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X, y así nacieron Las Chicas Super Poderosas...

La vida de Bombón, Burbuja y Bellota en la caricatura es difícil, pues, a pesar de que se encuentran en preescolar, viven para defender la ciudad Saltadilla de todos los maleantes.

La nueva serie estará basada en la vida de las chicas, pero años después, cuando ya son adultas, pues se tiene pensado que hayan pasado más de veinte años desde que defendían Saltadilla.

Por el momento no se han confirmado más detalles; sin embargo, los creadores están dispuestos a lanzar la serie por cualquier medio.

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Además, aún no está claro quién interpretará a las protagonistas, aunque también se ignora la fecha en que van a lanzar el episodio piloto.