CONFIRMADO: Euphoria es el ÚLTIMO trabajo en el que aparecerá Eric Dane; esto pasará con su personaje

El mundo del entretenimiento perdió a una gran estrella: Eric Dane. El famoso actor de Hollywood murió la tarde del jueves, 19 de febrero, tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025. Meses después de su diagnóstico, Dane se hizo presente en los sets de grabación de Euphoria para grabar episodios de la tercera temporada, siendo este su último trabajo para la televisión antes de fallecer. Dicha información fue confirmada por el representante del actor a través de un comunicado para la revista PEOPLE.

Confirmado: Eric Dane grabó episodios para la tercera temporada de Euphoria antes de morir

El representante de Eric Dane confirmó que el actor filmó varios episodios para la tercera temporada de Euphoria antes de su muerte. De hecho, tras compartir su diagnóstico en 2025, el mismo Dane mostró entusiasmo por volver a los sets de grabación del drama adolescente de HBO, donde interpreta a Cal Jacobs, padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), con el que Jules (Hunter Schafer) tuvo diversos encuentros.

¿Qué pasará con el personaje de Eric Dane en Euphoria 3?

La segunda temporada de Euphoria culmina con el arresto de Cal, tras ser denunciado por su hijo Nate, quien entrega evidencia a la policía sobre los delitos de su padre, mismos que muestran su verdadera identidad sexual. Según reveló el mismo actor antes de fallecer, la tercera temporada de la serie mostrará la redención de su personaje. Tras confirmarse su lamentable deceso, Sam Levinson, creador de la serie, lanzó un emotivo comunicado:

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", señaló.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria?

La tercera temporada de Euphoria llegará a la plataforma de streaming de HBO MAX el próximo 12 de abril. Dado que los actores ya no son unos adolescentes, la serie continuará con un salto en el tiempo, por lo que seguirá la historia de los protagonistas en una etapa más adulta.

Descanse en paz, Eric Dane.