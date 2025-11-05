ÚLTIMA HORA: Xolo Maridueña será Portgas D. Ace en el live-action de One Piece: el favorito de los fans ya es OFICIAL

¡Las plegarias fueron escuchadas! Después de meses de rumores y teorías por parte de los fans, finalmente se ha confirmado que Xolo Maridueña interpretará a Portgas D. Ace, el hermano mayor de Luffy, en el live-action de One Piece y los fanáticos no podrían estar más felices.

El esperado anuncio: Ace ya tiene rostro

El anuncio llega tras una larga espera por parte de la comunidad, que veía en Maridueña la opción perfecta para el papel gracias a su carisma, parecido físico (tanto con el personaje como con el protagonista) y experiencia en escenas de acción.

La verdad es que su fichaje ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de la obra de Eiichiro Oda, quienes llevaban meses imaginando cómo luciría el icónico “Puño de Fuego” en carne y hueso.

¿Quién es Portgas D. Ace?

Si no has visto nada del manga y anime, te hacemos una pequeña alerta de spoiler; sin más que decir, continuamos. No hay dudas, Ace es uno de los personajes más emblemáticos de One Piece y, en definitiva, uno de los favoritos del público. Él es el hermano mayor de Luffy, y también es un pirata legendario conocido por su poder y su espíritu indomable.

Gracias a la Fruta del Diablo Mera Mera, Ace puede crear, controlar y convertirse en fuego, lo que le otorga una de las habilidades más espectaculares del universo de la serie. Su apodo, “Ace Puño de Fuego”, refleja y describe perfectamente la magnitud de su poder.

En la historia original, Ace aparece por primera vez tras el arco de la Isla Drum, justo antes de los eventos de Arabasta, uno de los momentos más recordados del manga y el anime. Su llegada marcará un punto clave en la trama del live-action y en el crecimiento de Luffy como protagonista.

Xolo Maridueña, el favorito de los fans, te decimos por qué

Por si no lo sabías, desde hace meses, el nombre de Xolo Maridueña sonaba con fuerza entre los seguidores como el actor ideal para interpretar a Ace. El motivo no es un secreto ni una casualidad, pues resulta que el actor posee un gran parecido con el personaje. Pero no solo eso, pues su energía, química y parecido con Iñaki Godoy (Luffy) lo convirtieron en la elección soñada por muchos.

¿Estás listo para verlo en acción dentro del universo de One Piece?

