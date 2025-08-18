Nintendo Direct Kirby Air Riders: horario en México, qué esperar y posibles anuncios

Nintendo sorprendió a los fans al anunciar un nuevo Nintendo Direct, pero en esta ocasión estará dedicado a Kirby Air Riders, que se transmitirá este martes 19 de agosto a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). La gran N ha revelado que la presentación tendrá una duración de 45 minutos y estará enfocada en revelar más detalles sobre el esperado título de carreras que llegará a la Nintendo Switch 2.

Nintendo confirma Direct exclusivo de Kirby Air Riders

El anuncio tomó por sorpresa a todos los fanáticos. Este se realizó a través de la aplicación móvil Nintendo Today, y la verdad es que resulta emocionante que se dedique un Direct completo a este juego, pues ese simple hecho revela que veremos algo muy grande.

El primer gran proyecto de Masahiro Sakurai tras Smash Bros.

Kirby Air Riders no es cualquier lanzamiento: se trata del primer proyecto nuevo de Masahiro Sakurai, creador de Super Smash Bros., tras haber concluido con los contenidos descargables de Ultimate.

Por si te lo preguntabas, el juego será la secuela espiritual del clásico de culto Kirby Air Ride (2003, GameCube), pero mejorado y potenciado para las capacidades técnicas de Switch 2. La producción inició en 2023 y, según algunos rumores, podría llegar a finales de este año.

¿Qué podríamos ver en el Direct?

Hasta ahora, Nintendo ha mantenido en secreto y bajo llave cada aspecto y característica del juego. Por lo que es probable que veamos más sobre la jugabilidad de Kirby Air Riders, y otros aspectos como:



Fecha de lanzamiento oficial

Primer gameplay extendido mostrando las mecánicas de carrera.

Posibles modos multijugador locales y en línea.

Una demo

Sabemos que muchos jugadores tienen esperanzas de que durante este direct se revelen detalles de otros videojuegos como Metroid o Zelda. Sin embago, todo indica que este programa estará centrado exclusivamente en Kirby.

Un evento imperdible para fans de Nintendo

El regreso de Kirby a las pistas de carreras después de más de 20 años, ya ha causado gran expectativa, sobre todo por el talento creativo detrás del proyecto. Con Sakurai al mando, este título podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes para estrenar la nueva Nintendo Switch 2.

Mañana conoceremos si Kirby Air Riders logra cumplir con las expectativas y posicionarse como la nueva joya de Nintendo. Aquí podrás conocer todos los detalles.

