¿Quién es Deborah Ann Woll? La actriz que da vida a Laufey (Faye) de God Of War y que ahora tendrá su propio videojuego con Santa Monica Studios

Deborah Ann Woll se ha convertido al momento en una de las actrices más importantes de la industria de los videojuegos al ser, oficialmente, la protagonista de una de las sagas más importantes de Santa Monica Studios: God of War: Laufey, videojuego que fue anunciado y del que nos mostraron el game play el pasado martes 2 de junio a través de uno de los State Of Play más esperados de los últimos años.

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¿Quién es Deborah Ann Woll y en qué otras cosas ha trabajado?

Como todos los seguidores de God of War bien sabemos, Deborah Ann Woll ha sido siempre la actriz detrás de Faye en las entregas anteriores de la saga mitológica protagonizada por Kratos. Y después de muchos rumores de que podríamos tener una entrega donde Faye o Laufey fuera la protagonista, por fin se nos confirmó una noticia dichosa para algunos y para otros no tanto, pero esto último es tema para otro momento.

La actriz estadounidense es conocida por diferentes papeles que ha interpretado en su basta carrera, ahora mismo cuenta con 41 años de edad y diferentes franquicias en donde destaca su participación, tal es el caso de series como: Daredevil, Daredevil Born Again, True Blood y The Punisher, solo por mencionar algunos de sus trabajos.

Sin embargo sus aportaciones al mundo del gaming o mundo geek han ido mucho más allá de lo que hemos mencionado hasta ahorita, pues la actriz también ha participado de forma activa en juegos de rol de mesa, tales como: Lost Odyssey: The Red Scribe, prestó su voz para el personaje de Marigold Grubb; también es una participante activa de el universo de Dungeons & Dragons, de hecho hace algunos meses se hizo viral el video en donde Deborah Ann Woll le explica Dungeons and Dragons al actor Jon Bernthal, y le cuenta cómo es que ella es una dungeon master.

God of War: Laufey, este es el cast