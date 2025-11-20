La pizarra viral de Rosalía desata el caos: Beyoncé, Lady Gaga, Ariana y hasta Rihanna aparecen en el mapa de LUX

Muchos tienen razón, esto es como si los vengadores de la vida real por fin se reunieran. Y es que solo hay que imaginar una lista de colaboraciones con nombres como Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande, Kate Bush, Rihanna y hasta Mariah Carey junto a nada más y nada menos que Rosalía. La lista que mencionamos la compartió la cantante en redes sociales; esta parece ser un plan de trabajo sobre su disco LUX y, aunque este ya vio la luz, abrió la gran pregunta: ¿existen versiones alternativas del álbum o colaboraciones que no se han revelado?

La pizarra que encendió el fandom: ¿colaboraciones ocultas en LUX?

El nombre de Gaga junto a Focu ’ranni fue el primer impacto. Lo que más ha llamado la atención es que justamente ambas artistas llevan alrededor de dos semanas en constante contacto en redes sociales, lo que alimenta la teoría de que pronto podríamos tener una colaboración o que existió alguna, pero quedó fuera del corte final… algo que la mayoría duda, pues Gaga es una estrella de talla mundial.

Lo mismo pasó con Beyoncé, escrita al lado de La Perla. Aunque la versión oficial salió con Yahritza y Su Esencia, al igual que en el caso anterior, el fandom sospecha que existe una edición alternativa guardada bajo llave. La visita reciente de Queen B a Barcelona solo aviva el fuego. Lo mismo pasa con Ariana Grande, asociada a Sauvignon blanc, completando un trío pop de lujo.

La lista sigue y sigue Kate Bush, Rihanna y Mariah Carey

La lista obviamente no se detiene ahí, pues también menciona nombres como Kate Bush o incluso Mariah Carey quien fue vinculada a Dios es un stalker.

Al final, solo una cosa es segura: Rosalía volvió a dominar la conversación global con una sola foto, y todos estamos esperando lo que venga. Por el momento solo queda esperar a ver si hace alguna declaración al respecto.

