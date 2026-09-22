Una producción protagonizada por Kaitlin Olson continúa dentro del listado de títulos más vistos de Disney+ en México. De acuerdo con Rotten Tomatoes, la serie High Potential: Detective inesperada recibió un 94% de calificación. Mientras que estos son los 4 documentales sobre los terremotos de 1985 y 2017 que ocurrieron el 19 de septiembre.

La serie llegó originalmente a la televisión estadounidense en septiembre de 2024 y después amplió su distribución internacional mediante Disney+. La plataforma la identifica como una producción de drama, comedia, investigación y policías y detectives. En México cuenta con dos temporadas disponibles. Mientras que en Prime Video puedes ver la película turca que hizo llorar a medio mundo y fue multipremiada.

Hoy en Disney+: la serie que se ha mantenido por más de 6 meses en el top más visto de México y que recibió un 94% de calificación en Rotten Tomatoes|Disney

Trama de la serie de Disney+

La historia sigue a Morgan, una madre soltera que trabaja como personal de limpieza dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles. Su capacidad para detectar conexiones que otros investigadores pasan por alto la lleva a intervenir en un caso complicado y, posteriormente, a colaborar como consultora civil con la unidad de delitos graves.

Kaitlin Olson interpreta a Morgan, mientras que Daniel Sunjata da vida al detective Adam Karadec. El reparto también incluye a:



Javicia Leslie como Daphne Forrester

Deniz Akdeniz como Lev “Oz” Ozdil

Amirah J como Ava

Matthew Lamb como Elliot

Judy Reyes como Selena.

La producción también incorpora la vida familiar de Morgan como una segunda línea narrativa. Disney+ señala que la protagonista debe combinar sus investigaciones con las responsabilidades relacionadas con sus hijos, por lo que los capítulos alternan los procedimientos policiales con situaciones de su entorno personal.

Calificación de la serie de Disney+

La cifra del 94% que aparece asociada a la producción corresponde a una medición anterior de Rotten Tomatoes citada por medios durante su primera temporada. Espinof publicó en enero de 2025 que la serie registraba 94% de aprobación en el agregador y 7.6 sobre 10 en IMDb.

Actualmente, las dos temporadas de High Potential: Detective inesperada están disponibles en la plataforma Disney+, donde la puedes ver a la hora y las veces que quieras.