Pokémon y la lucha libre mexicana se unieron en un histórico evento en la Arena México

La noche del 25 de septiembre, la Ciudad de México fue testigo de una de las colaboraciones más inesperadas y memorables de la historia: Pokémon y la lucha libre se unieron para dar vida a un espectáculo temático en la Arena México. El evento fue un deleite visual y cultural que todos los fans presentes amaron. Como se sabía, el gran protagonista fue Mega-Hawlucha, la nueva forma del Pokémon inspirado en los gladiadores enmascarados. De esta forma se presentó oficialmente a la megaevolución como parte de Pokémon Legends: Z-A, que llegará a Nintendo Switch el 16 de octubre de 2025.

Mega-Hawlucha debuta en grande: Así fue el encuentro entre Pokémon y la lucha libre mexicana

El momento más esperado y espectacular de la noche fue cuando llegó el combate especial donde Místico salió caracterizado como Hawlucha y Hechicero como Machamp, en un duelo que encendió a los fanáticos. Al finalizar, la tripleta conformada por Máscara Dorada, Místico y Titán se llevó la victoria frente a Cavernario, Hechicero y Volador Jr., en una Arena México a reventar.

Este evento tenía como objetivo celebrar la llegada de la megaevolución de Hawlucha quien además de fortalecer su físico, destaca por movimientos potenciados como la Plancha Voladora, rindiendo homenaje a la esencia de los luchadores mexicanos.

Combates temáticos con espíritu Pokémon

La cartelera estuvo repleta de guiños a la franquicia. Aquí te hacemos un pequeño resumen de cómo culminaron las peleas del evento:



Futuro y Max Star derrotaron a Felino Jr. y al Hijo de Stuka Jr. representando al Team Hawlucha.

Kira, Skadi y La Catalina lucieron atuendos inspirados en Sylveon y Togepi para imponerse ante Persephone, Reyna Isis y Candela.

para imponerse ante Persephone, Reyna Isis y Candela. Ángel de Oro, Villano III Jr. y Hijo del Villano III vencieron a Templario, Fuego y Dulce Gardenia en una lucha triple que combinó espectáculo y referencias a Pokémon.

Una fusión cultural inédita

Este cruce no solo celebró el lanzamiento de un nuevo videojuego, también unió dos universos con millones de seguidores: la tradición mexicana de la lucha libre y la cultura japonesa del anime y los videojuegos. El evento estuvo acompañado de la presencia de las adorables botargas de Eevee y Pikachu, gorras exclusivas y una tarjeta especial del Pokémon TCG lo cual reforzó la experiencia para coleccionistas y fanáticos.

