¡Detengan todo! Posible filtración en LinkedIn desata rumores sobre el regreso de Jimmy Neutrón

En las últimas horas, ha comenzado a crecer un rumor que ha emocionado a miles de fans de las caricaturas de los años 2000: Jimmy Neutrón podría estar preparando su regreso en forma de una posible secuela. A pesar de que no existe hasta ahora una confirmación oficial, las redes han comenzado a especular sobre su posible pronta llegada.

¿Por qué se habla del regreso de Jimmy Neutrón?

De acuerdo con la conversación en redes, la especulación comenzó luego de que un supuesto guionista cometiera un descuido en su perfil de LinkedIn, en donde habría mencionado que trabajaría en un proyecto relacionado con una nueva entrega de Jimmy Neutrón, comentario que fue suficiente para que los internautas se encendieran y comenzaran a exigir a

Screenwriter Adam Pava posted on LinkedIn that he is working on a #JimmyNeutron sequel, which is currently in development at #ParamountAnimation and Nickelodeon Movies.🚀 pic.twitter.com/tJo3KYRQOv — Screen Rant (@screenrant) February 15, 2026

¿Se ha confirmado una nueva entrega de Jimmy Neutrón?

Es necesario recalcar que hasta el momento Paramount y Nickelodeon no han confirmado que existe un proyecto en marcha. No obstante, solo la posibilidad de una nueva entrega del niño genio es suficiente para que la comunidad digital comience a movilizarse.

¿Por qué terminó Jimmy Neutrón?

la posibilidad de una nueva entrega Dentro de la comunidad digital, se recuerda que la serie, a pesar de ser un clásico, con el paso del tiempo se reportaron diversas complicaciones relacionadas con el presupuesto y problemas que lo llevaron a su cierre, convirtiéndose en una caricatura que solo vivió en la memoria colectiva.