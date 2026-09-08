Espadas de KPop Demon Hunters: cuánto cuestan en México las 3 armas de Rumi, Mira y Zoey

En Las Guerreras KPop, una de las cosas que más aman los fans es el diseño de personajes, desde su apariencia física hasta las armas que utilizan para combatir demonios. Actualmente ya existen juguetes de KPop Demon Hunters directamente inspirados en las espadas de Rumi, Mira y Zoey. A continuación te contamos cómo son y cuánto cuestan en México.

Recordemos que, en la película, la líder de las Huntrix utiliza una espada tornasol que contiene símbolos impresos y una empuñadura dorada. Mira usa un arma tradicional coreana que se conoce como "espada de luna" y, precisamente, su hoja posee forma de media luna. Zoey tiene un trío de dagas luminiscentes, con una estética parecida a las armas de sus compañeras.

Juguetes de KPop Demon Hunters: cuánto cuestan las espadas de Las Guerreras KPop

|Crédito: Hasbro

1. Espada de Rumi

Hace aproximadamente un mes se anunció que Hasbro tendrá una réplica oficial de la espada de Rumi en KPop Demon Hunters, que funcionará como juguete, pieza de exhibición y accesorio de cosplay. Además de estar llena de detalles, tendrá efectos de sonido y más de 50 luces LED; medirá 101 centímetros de largo.

Esta réplica estará disponible para julio de 2027 y todavía no hay información sobre dónde se venderá exactamente en México. Sin embargo, el precio anunciado a nivel internacional es de 315 euros (aproximadamente 6,194 pesos mexicanos).

Por otro lado, ya existe un juguete de Nerf que está inspirado en la espada de Rumi y actualmente ya se puede comprar en nuestro país. Su precio aproximado es de 400 pesos. Mide 60 centímetros de largo, tiene empuñadura de plástico y hoja de espuma.

2. Espada de Mira

|Crédito: Hasbro

La réplica de la espada de Mira que hizo Nerf alcanza casi un metro de largo y se parece mucho a la que podemos ver en Las Guerreras KPop. Este juguete y accesorio de cosplay tiene empuñadura de plástico, hoja de espuma y acabado nacarado. Su costo aproximado en México es de 500 pesos.

3. Dagas de Zoey

|Crédito: Hasbro

No podían faltar las dagas de Zoey en las réplicas para cosplay lanzadas por Nerf. Esta vez son 3 piezas de espuma con acabado nacarado, cada una con 20 centímetros de largo. Su costo aproximado es de 300 pesos.